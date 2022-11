7 a.m.

Yader Morazán descubrió que al menos 15 familiares de Alba Luz Ramos que trabajan dentro de la Corte Suprema de Justicia podrían ser investigadas por el régimen de Daniel Ortega

El abogado Yader Morazán dijo a 100% NOTICIAS que dentro de la Corte Suprema de Justicia se vive una “implosión” que ha desencadenado una serie de arrestos entre las personas de confianza de la Doctora Alba Luz Ramos, presidenta del este poder del Estado.

Yader Morazán descubrió que al menos 15 familiares de Alba Luz Ramos trabajan dentro de la Corte Suprema de Justicia, quienes también podrían ser investigados, pero sobre todo a más personal de confianza..

“Estoy haciendo investigación, contabilizando a los familiares de Alba Luz Ramos y ahorita llevo contabilizado como 15 personas, estamos hablando de funcionarios a niveles de magistrados en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Está su hija que es una figura asesora, su yerno que también está dentro de las planillas. También me han aparecido varios familiares en la ciudad de León”, señaló.

Agregó que “en Managua hay varios funcionarios”, que pertenecen a la familia de Ramos. “Está el doctor Alvir Ramos, está una juez de apellido Vanegas. El nepotismo que ha cultivado ella durante 12 años dirigiendo ese poder del Estado desde que sustituyó a Manuel Martínez ha cultivado una serie de poder y de círculos familiares”, sostuvo.

¿Implosión interna?

Yader Morazán estima que con las últimas acusaciones de al menos cuatro personas dentro del círculo cercano de Alba Luz Ramos, entre ellas Roberto Larios, vocero de la CSJ, se puede estar viviendo una implosión que podría ocasionar más detenciones de altos funcionarios.

“Hay una especie de implosión dentro de la misma institución del Estado (Corte Suprema de Justicia) y lo que provoca también un temor generalizado en todo esos círculos de poder, en donde la lectura que podemos dar nosotros como ciudadanos es que si no se capean ni siquiera personas que han ostentado poder, ahora imagínate personas que dentro de ese poder del Estado únicamente ejercen funciones que no son decisorias o que no son cargos de poder, simplemente agitan banderas en las rotondas”, expresó Morazán.

Las investigaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han socavado las estructuras en donde Alba Luz Ramos ha tomado decisiones durante la década que lleva al frente del Poder Judicial.

“Recientemente Alba Luz Ramos está siendo vigilada o custodiada de una manera muy cercana por oficiales de la Policía y la libertad de ella está coartada al servicio de las órdenes de la familia del Carmen”, señaló el abogado y ex funcionario del Poder Judicial.

Morazán recordó que hace meses, el régimen de Daniel Ortega mandó a retirar el pasaporte a varios funcionarios gubernamentales, entre ellos a la presidenta de la CSJ y a su hija.

El abogado explicó que Ramos sigue laborando con normalidad “pero siempre con una persona que la sigue constantemente y que la vigila muy cercana en su casa, al igual que a la doctora Ileana Pérez, son personas que no tienen privacidad en sus actuaciones y que ya han perdido el poder en que podían ningunear a cualquier persona, andan en perfil bajo”, señaló Morazán.

El exfuncionario del Poder Judicial también expresó que los trabajadores de la Suprema Corte viven en “paranoia” debido a que la situación laboral se ha vuelto caótica y estresante.

“No existe en estos tiempos ni padrinos, ni familiares que antes te protegían. Ahora nadie, están sálvense quien pueda. Ahora nadie protege a nadie, nadie mete las manos al fuego por nadie”, finalizó Yader Morazán.