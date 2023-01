Régimen confirma reunión entre Daniel Ortega y su hermano Humberto por “humanitarios” y no políticos

Según el régimen, Humberto Ortega está grave de salud y por ello su hermano decidió visitarlo. Aclaran que entre ellos no hay conversaciones políticas

A través de una nota de prensa, el régimen en Nicaragua confirmó la visita que realizó Daniel Ortega a su hermano Humberto Ortega, ex jefe del Ejército de Nicaragua. En la comunicación, aclaran que el dictador realizó la visita el pasado 23 de diciembre de 2022 y no abordaron temas políticos.

La tarde del domingo el periodista Emiliano Chamorro, publicó en su twitter un video de la caravana de Ortega ingresando al complejo habitacional de Humberto, su hermano, a quien “estaría siendo enlace de la comunidad internacional para que el mandatario se abra a un diálogo que busque solución a crisis del país”. Pero el régimen aclaró que en realidad el encuentro se dio porque el ex jefe del Ejército “ha sufrido muy graves afectaciones de salud”.

“La Presidencia de la República y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, informan a nuestro Pueblo que la noche del 23 de diciembre recién pasado, inmediatamente después del hermoso Acto de Recordación, en el Cincuentenario del Terremoto que destruyó Managua, el Comandante Daniel, nuestro Presidente, en Espíritu Humanista, Fraternal y Solidario, visitó en su casa, al General en Retiro, Humberto Ortega Saavedra, quien ha sufrido muy graves afectaciones de salud, con consecuentes fragilidades y agudos padecimientos colaterales”, se lee en la nota de prensa circulada por el régimen.

Asimismo, expresan que tal visita se dio animado por los vínculos de familia sanguínea, “el Comandante Daniel quiso saludar a su hermano, quien está muy debilitado, sin ninguna pretensión o intercambio político, que nunca fue el objetivo de su visita, pues en ese plano no existe, ni se prevé, comunicación alguna”.

Según expresa, Humberto Ortega tiene una salud seriamente deteriorada y grave, por lo que Daniel tuvo el gesto de acudir personalmente a expresar su solidaridad.

“Por lo tanto, la Presidencia de la República deja completamente claro que toda otra versión sobre ese Encuentro Humanitario es grosera e insolente especulación, insensata manipulación, completa falsedad,y evidentes, fraudulentas, irresponsables, lamentables, e imposibles, mentiras y engaños”, concluyen.

Especulaciones de un posible diálogo

El periodista independiente Emiliano Chamorro tuiteó en horas de la tarde: “el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, se reúne con su hermano, el ex jefe del Ejército, Humberto Ortega, con quien no mantenía comunicación. En el encuentro no estuvo presente Rosario Murillo, lo que ha causado diferencias entre la pareja presidencial”.

El periodista acompañó el post con un video en el que se puede apreciar que la caravana en la que se moviliza Daniel Ortega salía de la casa de su hermano, donde se supone se llevó a cabo el encuentro. En las imágenes se observan las patrullas policiales y los Mercedes Benz que caracterizan los traslados de Ortega.

“El encuentro entre los Ortega, de acuerdo a la fuente, se dio a finales de diciembre. Una fuente afirma que el ex jefe del Ejército estaría siendo enlace de la comunidad Internacional para que el mandatario se abra a un diálogo que busque solución a crisis del país”, afirma Chamorro.

La publicación de Chamorro generó varias reacciones y muchos opinan que un diálogo sería abrir la puerta a la impunidad del régimen por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido.

Ortega y Murillo protagonizan pleito

En el último día del año 2022, Daniel Ortega y Rosario Murillo protagonizaron un pleito que fue transmitido en vivo por medios oficialistas. Ambos se bajaron de los Mercedes Benz que los transportaban para asistir al homenaje del 50 aniversario de la trágica muerte del pelotero puertorriqueño, Roberto Clemente. Pero Murillo hizo reclamos a Ortega, que no se precisan en el video, solo se ven sus gestos de enojo y el mandatario le dio la espalda y prosiguió caminando para dirigirse a la tarima.

Luego se observa a Murillo que le dice a su hija Camila, que se vayan y ambas se retiran en los vehículos, dejando solo a Ortega en el evento, donde despidió el año 2020, luego el 2022 y luego el 2023, como parte de sus lapsus mentales, que Murillo le corrige cuando habla en público, pero esta vez lo dejó solo.

Sobre este tema, el régimen no se ha pronunciado.