Organismos opositores rechazan que Nicaragua suspenda lazos con el Vaticano

Siete organizaciones opositoras nicaragüenses se manifestaron este miércoles en contra de una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Nicaragua y el Vaticano.

"Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio nos dirigimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional para expresarles nuestro rechazo contundente a la (posible) suspensión de las relaciones de Nicaragua con el Vaticano", señalaron esos organismos, en una declaración pública.

El Gobierno nicaragüense informó el domingo pasado "que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas", luego que el papa Francisco calificara como "dictadura grosera" al régimen de Daniel Ortega.

El Papa y el desequilibrio de Ortega

El papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" el régimen de Ortega en Nicaragua, un mes después de la condena del obispo nicaragüense Rolando Álvarez a 26 años y 4 meses de prisión, según una entrevista publicada el viernes pasado.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.

Fuentes vaticanas explicaron a EFE que Nicaragua efectuó una petición a la Santa Sede para el cierre de las sedes diplomáticas respectivas, aunque no existe aún una ruptura de las relaciones diplomáticas.

La petición ha sido para el cierre tanto de la nunciatura, representación vaticana en el país centroamericano y la Embajada nicaragüense ante la Santa Sede, especificaron.

Aunque se trataría de un primer paso para la ruptura total de las relaciones diplomáticas, lo que aún no ha sucedido.

Nicaragua no tiene un embajador ante la Santa Sede desde el 21 de septiembre de 2021, cuando Ortega canceló el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor, y solo cuenta con una ministra consejera para las gestiones.

Asimismo, en marzo del año pasado, el Gobierno también expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y monseñor Mbaye Diouf, secretario de la Nunciatura, está al frente de la misión diplomática vaticana.

Ortega los califica de "mafia"

El pasado 21 de febrero, el mandatario nicaragüense calificó de "mafia" a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Para los organismos opositores, la decisión del Ejecutivo nicaragüense de plantearse la suspensión de relaciones con el Vaticano "es parte de la política frontal y represiva que la dictadura Ortega-Murillo tiene contra la Iglesia católica".

Consideraron que "Nicaragua vive un gravísimo proceso de radicalización de la dictadura en su política de aislamiento y de violación a los derechos humanos" y que una eventual "ruptura con el Estado del Vaticano" iría "más allá de las relaciones diplomáticas entre Estados".

Dejaría "en total desamparo y a merced de la dictadura a cada templo católico en todo el territorio nacional y en total desprotección a la jerarquía católica", agregaron.

También colocaría a Nicaragua en una lista de países, como Corea del Norte, China, Vietnam y Arabia Saudita, que no tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede.

Entre las organizaciones que suscribieron la declaración se encuentran Iniciativa por el Cambio, Nicaragua Freedom Coalition, Unidad Juvenil y Estudiantil, Unión Nicaragüense Autoconvocados, entre otras.