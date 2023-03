Daniel Ortega "es al propio Jesús al que le ha declarado la guerra", dice Freddy Navas

Freddy Navas recibió revelaciones de Dios las cuales le cumplió “por su infinita misericordia”. Entre los avisos divinos estuvo la muerte de Hugo Torres y la liberación en febrero

Freddy Navas es uno de los líderes campesinos anti-canal que estuvo en las mazmorras de Daniel Ortega durante 583 días, en los que clamó y recibió respuesta de lo alto, pues le fue revelado que habría un muerto y que serían liberados en febrero. Asimismo, asegura que Daniel Ortega a quien le declaró la guerra es a Jesús.

Sobre la cárcel a monseñor Rolando Álvarez dijo que cometieron el grave error de quedarse con la papa caliente y asegura que tienen preso a Jesús.

“Uno dice que tienen a monseñor Álvarez, a monseñor Urbina, al otro sacerdote y a los demás hermanos, pero no, ellos tienen preso a Jesús. Cuando echaron presos a los sacerdotes, yo dije Señor ahora sí estamos con todo, porque no es a esos sacerdotes que echaron presos, sino a ti. Es el propio Jesús a quien le ha declarado la guerra y recordemos que nuestro señor nunca ha perdido una guerra y esta no será la excepción, este dictador no será la excepción”, declara Navas.

Navas asegura que ellos siempre estuvieron “muy fortalecidos, a pesar de nuestras debilidades físicas, nunca nos vieron cabizbajos o llorando, sino que estábamos espiritualmente muy fuertes, en ese momento era de mucha oración, el señor fue grande se manifestó de una manera que yo todavía cuando me recuerdo palabras de algunos hermanos allí me sonrío”.

Las revelaciones que el señor le cumplió

El de Navas no es un simple testimonio de un excarcelado, sino un tratado de fe, pues asegura que Dios en su misericordia siempre se fija en los más pecadores como en su caso. Él anduvo de celda en celda, hasta que llegó a estar con Miguel Mora, con el cual permaneció buen tiempo.

“Migue es cristiano evangélico y yo soy cristiano católico, pero orábamos juntos y el señor fue maravilloso. Ver a Miguel cuando le dicen que su esposa y su hijo están con Covid fue algo duro para él, sabíamos nosotros de grandes funcionarios del Estado que no habían podido sobrevivir al Covid y después Miguel que regresó de una visita y me dice el niño está hospitalizado pero lo hemos puesto en las manos del señor y el señor va a hacer su obra y lo va a sanar, y ya en otra visita y nos dimos cuenta que 45 días estuvo Miguelito en el hospital, pero está vivo para honra y gloria del señor”, señaló.

Tuvo la revelación de que habría un muerto y ellos no tenían idea de quién podría ser. Uno de sus “vecinos” era Hugo Torres y asegura que era un hombre disciplinado, hacía pechadas y sentadillas todos los días, pero luego empezó con dolores de espalda, que eran terribles, no podía estar sentado ni acostado.

“Luego tuvimos la mala noticia de que habría un muerto ahí se les avisó, se les dijo, nadie sabía quién era. Hugo Torres resistió con una valentía, con una hombría, su enfermedad, reclamamos muchísimo nosotros, en ese momento Miguel Mora y yo, a los oficiales hasta que lo llegaron a sacar en brazos, así lo sacaron de la celda. Reclamamos que por qué no lo dejaban libre, que lo dejaran morir en paz, en libertad en el hospital donde pasó dos meses y fue duro para nosotros”, señaló.

“El señor nos iba diciendo cosas que iban a suceder y a veces le reclamábamos que fuera claro en sus revelaciones, porque la honra y la gloria es para ti señor”, dice Navas, quien escuchó a compañeros de presidio de clase media alta dar gracias por estar en aquel cuchitril, porque ahí habían encontrado a Dios.

Por fe creyeron en que serían liberados

Sobre las revelaciones, también contó que, en diciembre del año pasado, cuando por primera vez pudo hablar con sus hijos les contó la revelación que Dios le dio y también se cumplió.

Señala que siempre han hablado de proyectos, de los que se pueden cumplir, “de los que son posibles cumplirlos con casi nada hay otros que son bastante imposibles y hay uno que es completamente imposible”.

“La primera vez que hablé con ellos lloré mucho, la segunda vez fue diferente yo les dije Dios actúa de una manera diferente, lo imposible lo está haciendo posible lo más imposible y va a ser pronto, ahorita en febrero lo imposible va a ser. Yo le venía diciendo a mi esposa de que todo estaba para en febrero se lo dije a como en septiembre y hacían falta como 7 meses”, señaló.

“No sabíamos cómo o qué, nos miramos nada a nivel internacional, no mirábamos que pudiera haber mayor presión cuando se robaron las elecciones de los alcaldes, no hubo nada no había nada ni pronunciamientos ni nada, pero Dios es fiel a su palabra. A Miguel le dieron confirmación de que en febrero sería y en la noche del 8 (febrero 2023), a las 10 de la noche, nos llegaron a hacer los cambios y todo”, prosiguió.

Le mataron a su perro

Navas fue recapturado en agosto del 2020 y como prevención, sus hijos salieron del país, solo su esposa quedó en Nicaragua, pero la misericordia de Dios para con él fue tal que dos días antes de que allanaran su casa, ella salió del país.

“Mi esposa sale el martes 14 de marzo de Nicaragua sabiendo y conociendo la maldad y la perversidad de este gobierno. Se fue hacia Panamá, porque no puedo traerla todavía a Estados Unidos, falta patrocinador o algo así, pero sabía el riesgo que corría de estar en Nicaragua”, cuenta Navas.

Asimismo, reveló que habían alquilado la vivienda y al parecer la policía cargó con las pertenencias de la señora y de su hijo.

Una de las consecuencias más funestas de la toma de su casa es que la perrita que era su mascota está lastimada, casi muriendo y no se sabe si es porque le dieron veneno o la golpearon demasiado. Asimismo, recuerda que en 2018 le habían matado a su perro también.

“Pienso que lo que yo perdí es solamente material, es grave porque es todo lo que yo tenía y me lo gané honestamente, pero cuando veo tanta maldad que hay en Nicaragua me doy cuenta de que esto no es nada, muchos perdieron la vida y perdieron todo. Comenzar una nueva vida aquí es duro”, narra.

Cuando le consultaron por qué el régimen sigue persiguiendo los opositores a pesar de que están en el exilio, dijo que “el gobierno tiene miedo y pavor, pues cuando una persona tiene mucho terror no sabe cómo actuar y comete muchos errores cada vez son errores mayores y caen hasta en bajezas”.

Confía en que Nicaragua pronto será libre

Navas asegura que la liberación de Nicaragua ya fue decretada por Dios y que está a la vuelta de la esquina.

“Nicaragua para mí es una gran prisión y quieren buscar cómo callarnos a todos los que estamos en el exilio para que no hagamos ninguna acción y quieren mantenernos sin hablar ni denunciar las atrocidades, arbitrariedades, genocidios que están cometiendo y ha cometido, no quieren que busquemos las instancias internacionales para seguir denunciando, para seguir diciendo que en Nicaragua sí hay crímenes de lesa humanidad que ya están comprobados”, insiste.

Además, dijo que Cristo en la cruz parecía derrotado, los apóstoles se habían ido, pero ahí estaba la redención y que, en el caso de los 222 desterrados, “cuando mirábamos imposible salir de la prisión, una noche nos dijeron que nos íbamos”.

“Entre ellos mismos hay pugna por quién tiene más poder, ahora ellos mismo van tras la propia gente que reprimió al pueblo, está corrupto el sistema y sobre todo que se metió ya con las tradiciones de las procesiones y los Viacrucis, que son de arraigo y que lo haya prohibido no es bueno, la ruptura con el Vaticano también va a terminar mal. El mal avanza mucho más rápido pero el bien siempre triunfa”, concluyó.