Nicaragua saldrá de la OEA en cinco meses, ¿quién velará por los derechos humanos?

Pablo Cuevas asegura que los derechos humanos son inalienables y la salida de la dictadura no significa que podrán violentarlos aún más

Desde que Nicaragua anunció su salida de la Organización de Estados Americanos, OEA, defensores de derechos humanos han mostrado preocupación, puesto que se espera haya mayor violación a los derechos humanos, porque ya no se sujetaría a dependencias como la Corte Interamericana de Justicia, entre otras dependencias.

“Este es un estado de facto y de exclusión están fuera de la ley en todos los sentidos, la misma Organización de Estados Americanos en su momento no reconoció la legitimidad de las elecciones”, señaló a Voz de América Grethel Gómez, de la organización Nicaragua Lucha.

Y es que precisamente el hecho de que no hayan reconocido como legítimos esos comicios electorales en los que Ortega se prolongó en su poder dictatorial fue la gota que derramó el vaso para que éste, molesto, decidiera renunciar al organismo.

Para la salida efectiva, deben cumplirse dos años desde la renuncia, plazo que se vence en noviembre del corriente año y Ortega no da muestras de reconsiderar tal decisión.

“Los pueblos no respaldan a ese organismo, decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí”, manifestó Ortega en su momento, pues además considera que el organismo no es neutral.

Ortega anunció su salida de la OEA en noviembre de 2021 y en abril de 2022 cometió lo impensable: allanó las instalaciones del organismo y usurpó sus bienes, además de que expulsó a sus representantes, todo bajo el concepto de que es un “organismo diabólico”.

“El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este Instrumento de Administración Colonial, que no representa en ningún momento la unión soberana de nuestra América caribeña, y que, por el contrario, es Instrumento del Imperialismo yanqui, para violentar Derechos e Independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando golpes de Estado en distintos formatos y modalidades”, dijo Daniel Ortega.

“Seguiremos defendiendo los derechos humanos”

Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos, en Miami, dijo que aunque Nicaragua busque aislarse internacionalmente, no logrará seguir violando los derechos de los nicaragüenses.

“Por mucho esfuerzo que haga el gobierno sandinista por aislarse del derecho internacional, no lo puede hacer, podrá salir de la OEA y tomar acciones similares, pero no se da cuenta que los derechos humanos son inalienables y por eso toda persona desde que nace viene con esos derechos que el Estado está obligado a tutelar y protegerlos”, señaló.

También aseguró que “nosotros defensores de derechos humanos seguiremos exigiendo respeto a los derechos humanos, porque Nicaragua no es una isla, no es un país de otro planeta y las autoridades por mucho que quieran sustraerse de las obligaciones de respeto a los derechos humanos no lo podrán hacer”.

Dijo que desde la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos siguen “documentando la barbarie, porque siempre llega el momento para la justicia, para que paguen quienes han cometido graves crímenes contra los nicaragüenses”.

Ricardo Lizano, quien fue embajador de Costa Rica en la OEA, dijo a la VOA que serán otros organismos los que deberán velar por la democracia y los derechos humanos de Nicaragua.

“Esto no quiere decir, sin embargo, que podrán salirse con la suya, porque recuerde que el orden internacional no está compuesto solo por la OEA, sino por la comunidad económica europea, por el Banco Mundial, por el BCIE”, señaló, haciendo una clara sugerencia a que estas organizaciones económicas pueden tomar medidas para frenar a la dictadura.