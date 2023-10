Presidenta del PLC responde “no me interesa” a señalamientos de “malversación de fondos”

María Haydeé Osuna mandó a trabajar a sus correligionarios que están en desacuerdo con ella y les pidió no ser “envidiosos”

A dos semanas de que la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydeé Osuna Ruiz, fuera acusada por directivos de su partido político de supuesta “malversación de fondos” ante la Contraloría General de la República (CGR) respondió que “no le interesa” porque según ella la critican desde el desconocimiento procesal.

Osuna optó por no responder a los señalamientos y se limitó a declarar ante medios locales "No voy a hablar de mis correligionarios, no voy a hablar, que quede en ellos las críticas destructivas hacia mí persona como representante legal", citó Fuentes Confiables.

El pasado 26 de junio, Jorge Alberto Ocampo Martínez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PLC y Joel Solano Jarquín, Presidente Regional del PLC de la RACCN y/o directivo nacional, denunciaron a Osuna tras solicitarle informe sobre el dinero que ingresó de las elecciones de los últimos diez años, a través de un documento que enviaron a la CGR.

Sin embargo, Osuna se mostró desinteresada en la denuncia en su contra tras afirmar que los señalamientos no son ciertos.

"No me interesa donde vayan, yo estoy clara de lo que hecho, y estoy segura de lo que he hecho", precisó la presidenta del partido rojo sin mancha que en el documento fue acusada de “patrocinar personas” y asegura que desde el año 2013 hasta el 2023 se ha negado a responder por los reembolsos que ingresaron en relación a las elecciones nacionales y municipales.

En este sentido, Osuna precisó que los denunciantes desconocen los procesos que se cumplen para que haya un reembolso a los partidos políticos y la revisión está a cargo de la Contraloría General de la República y del Consejo Supremo Electoral.

“Hay un procedimiento administrativo para que te puedan dar el reembolso después de los resultados de cada proceso de elecciones”, alegó Osuna.

Este 11 de julio se llevó a cabo la reelección de María Haydeé Osuna al ser la candidata única de su partido ya que Joel Solano decidió retirarse de la disputa política el pasado viernes tras anunciar en conferencia de prensa que se negaba a ser parte del “circo”.

Asimismo, Jorge Alberto Ocampo Martínez, quien también aspiraba al máximo cargo en la estructura del PLC fue expulsado del partido por haber solicitado una investigación contra María Haydeé Osuna ante la CGR.

Tras ser reelecta como presidenta María Haydeé Osuna mandó a trabajar a sus correligionarios que se mostraron inconformes con ella y que no fueran “envidiosos”.