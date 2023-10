Daniel Ortega cambia discurso pide unidad y no más confrontaciones, tras insultos a Petro y Boric

Luego que el dictador Daniel Ortega llamó "basuras" y “traidores” a los presidente de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente; Ortega reapareció con un discurso conciliador y de unidad en la cumbre del G77+China, que se realiza en La Habana, Cuba.

En su discurso, Ortega llamó a los mandatarios a “unidad” y los instó a considerar el principio “el respeto al derecho ajeno es la paz”, en referencia a la frase célebre del político mexicano Benito Juárez.

“Nosotros vamos a probar este documento para que esto que hoy estamos acordando aquí en La Habana, se vaya haciendo realidad, eso nos lleva a partir del principio del respeto al derecho ajeno, porque si no respetamos el derecho ajeno, empezamos a pelear entre nosotros mismos. Empezamos a confrontarnos nosotros mismos”, expresó Ortega, quien un días antes había lanzado insultos contra Petro y Boric.

Según el dictador, no se puede buscar la “paz” donde el vecino porque todos los países tienen sus propias dificultades.

“Andar buscando la paz. No podemos andar buscando la paz del vecino porque todos tenemos problemas todos tenemos dificultades. En nuestro país hay situaciones complejas. Nosotros por principio no nos metemos en las situaciones que se presentan en naciones hermanas”, manifestó.

Al mismo tiempo, el dictador se lanzó contra Estados Unidos y la Unión Europea por supuestamente involucrarse en temas que no les concierne.

“Cuando reaccionamos solamente, cuando se dan actitudes que las hemos conocido solamente en los gobernantes norteamericanos y en el Parlamento Europeo, la Comunidad Europea. Entonces es un principio lograr acercarnos a todos, unirnos todos y hacer una agenda de trabajo”.

También Ortega no desaprovechó la oportunidad para pedir que lo dejen en paz porque supuestamente Nicaragua está “avanzando”.

“Ya hay una agenda de trabajo donde llevaremos algunos planteamientos a la próxima reunión de Naciones Unidas, ya estamos prácticamente en ella. Algunos planteamientos partiendo de esta declaración haciendo un llamado ahí a Naciones Unidas para que nos dejen estar en paz, vivir en paz, porque es la única forma de ir resolviendo los problemas porque nosotros tenemos las capacidades”.

Agrega “Nuestros pueblos tienen la capacidad y tienen la inteligencia para superar problemas, pero si no nos dejan en paz, hay que decirle a las potencias que nos dejen en paz y ya verán cómo vamos a ir desarrollando todos estos programas vamos a ir haciendo realidad”.

Al finalizar, el dictador dijo que Nicaragua está en la disposición de acoger la declaración del G77+China “Nosotros estamos sobreviviendo, gracias, que ya estamos convencidos que hay que dar respuesta en la práctica a la actividad productiva, a las demandas del campo, de la comunicación en la medida de nuestras posibilidades, pero no rendirnos e irnos apoyando nuestra propia fuerza unidos Nicaragua”.

Sobre el discurso de Ortega, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo McFields, considera que Ortega pidió clemencia a Boric y Petro “Daniel Ortega pide clemencia y llama a no más confrontación. No mirar la paja en el ojo ajeno. Ortega llegó con uniforme de la Policía Sandinista”.

Insultos “Traidor y basura”

En días pasados, el dictador Daniel Ortega tildó de "basura" y “traidor” al presidente de Colombia Gustavo Petro. Hoy la Cancillería colombiana exigió a Nicaragua respeto al presidente Gustavo Petro.

"Colombia exige a Nicaragua respetar la soberanía nacional, la dignidad de sus instituciones y del jefe de Estado, exhortando a trabajar en la construcción de relaciones justas y benéficas que generen medidas de confianza", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El jefe de Estado colombiano y el de Nicaragua, que en el pasado tuvieron alguna sintonía política, han tenido últimamente rifirrafes por sus posturas frente a los derechos humanos.

El martes pasado Ortega se refirió a Petro en términos despectivos luego de que el mandatario colombiano se solidarizara con la escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli tras sufrir la expropiación de su vivienda en Managua, y comparara al dirigente sandinista con el dictador chileno Augusto Pinochet.