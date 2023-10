Max Blumenthal y Ben Norton, ambos ciudadanos estadounidenses y propagandistas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se acusaron de delincuentes y mentirosos. En un video publicado en la red social X, Blumenthal señala a Norton de ser un “criminal de cuello blanco” por apropiarse de una cuenta en Patreon.

Tal parece que Ben Norton, quien recientemente fue nacionalizado nicaragüense, estafó a Max Blumenthal, director de The Grayzone, quien tuvo que viajar a Nicaragua para confrontarlo.

“¿Cuánto dinero me robaste? porque teníamos un acuerdo al 50/50 puedes decirle a los Rebeldes Modernos porque ellos no saben”, dice el periodista estadounidense propagandista.

Al mismo tiempo cuestiona ¿tus patrones no saben que me los robaste?, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Max Blumenthal escribió que viajó a Managua junto a Anya Parampil para encarar a Ben sobre sus crímenes.

“No pudo articular una sola palabra en respuesta. En cambio, se puso a cubierto detrás de su novia y su hermano gemelo, negándose incluso a mirarme a los ojos. Éste era el comportamiento de un estafador que ni siquiera podía ocultar su propia culpa”, señala.

Max acusa a Norton por el robo de decenas de miles de dólares “Y si fuera mentira podrías negarlo porque tengo todas las pruebas, tengo todos los recibos, intentaste robar nuestras cuentas de redes sociales para seguir adelante, eres un criminal de cuello blanco, eres culpable de fraude informático deberías de estar en la cárcel”.

Agrega “¿Qué clase de marxista le robó a la gente?; tu novio es un ladrón, es un criminal de cuello blanco que se pasa de policía ¿no tienes nada que decir?”.

El expreso político Juan Sebastián Chamorro escribió "El seudo periodista y nacionalizado nica Benjamin Norton decía que a los azul y blanco les pagaba el imperio. Es a este vendido de las dictaduras a quien Ortega le paga 6 mil dólares para enaltecerlo. Pleito de sapos cheles cortesía de Max Blumenthal".

Adicional a la publicación del video, Max Blumenthal denunció los “planes criminales” de Ben "Bait-and-Switch" Norton, quien supuestamente mintió al público sobre las circunstancias de su salida de The Grayzone.

De acuerdo a la denuncia, Blumenthal despidió a Norton por atacar públicamente a sus colegas por su oposición a los confinamientos perpetuos y las órdenes de vacunación.

“Violó un contrato de trabajo que firmó, que prohibía explícitamente a los contratistas de Grayzone atacarse entre sí en público. Este comportamiento siguió a una serie de extrañas violaciones éticas y se produjo durante un largo período en el que Ben se negó a trabajar o comunicarse conmigo”, señalan.

Según el periodista norteamericano, después de ser despedido Norton tomó unilateralmente el control de numerosas cuentas de redes sociales pertenecientes al medio.

