¿Qué mensaje envía la oposición a empleados públicos que se enfrentan a la paranoia Ortega y Murillo?

El excarcelado político, desterrado y confiscado Juan Sebastián Chamorro y la exfuncionaria del Banco Central Nicaragua Ligia Gómez, quien denunció el plan de represión del 2018 "Vamos con todo" orientado por Rosario Murillo, analizan las purgas y el sisma que vive actualmente el poder judicial y que podría escalar a otras entidades y poderes del estado, incluso hasta al propio Ejército sandinista.

¿Qué indican estas purgas en el poder judicial?.

Juan Sebastián Chamorro: El mensaje es que esto es una limpieza dentro de la casa para poner un mejor control de su sistema corrupto.

No es ninguna noticia que la Corte obedecía políticamente a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero sí es cierto que había ciertas libertades de algunos magistrados, algunos feudos, que al parecer es lo que la pareja dictatorial está tratando de eliminar.

LEER MÁS: Ana Margarita Vijil: “Estamos ante la desintegración de una etapa conclusiva del régimen de Ortega”

El mensaje que envía el régimen a los funcionarios públicos es más que evidente y lo que hay que hacer es resaltarlo, y es que no importa que tan fanático o seguidor de ellos sos, al final te van a desechar, te van a correr, no te darán ni liquidación, por eso deben poner su barba en remojo para que vean con que tipos de jefes están lidiando, con una dictadura implacable que no acepta nada más que la obediencia absoluta e irrestricta de todos los funcionarios públicos como si fueran sirvientes.

Todo esto es parte de un plan bien orquestado para quitarle poder a la corte suprema y trasladarla a la presidencia, a través de la PGR.

¿Por qué hacerlo ahora si no necesitaban permiso de nadie para confiscar?.

Desde el punto de vista de procedimientos hay una serie de cosas que el judicial tenía que hacer para trasladar una propiedad a otro asiento registral de tal manera que lo que hace la dictadura es saltarse las etapas democráticas y diciéndole a la Procuraduría: Confísquese, tal como lo hacía el dictador Hugo Chávez.

Pero, ¿Por qué hasta ahora?.

Pues yo creo que, a partir de las sanciones a los funcionarios del poder judicial en el 2022, se empezó a generar una cierta división entre los funcionarios sancionados y los que no deseaban ser sancionados, y este efecto de sanción social, de ser mencionado como un judicial corrupto, casos de jueces que se fueron a EEUU, todo esto está relacionado con este colapso y toma absoluta del poder judicial.

Y algo que estamos detectando de cada uno de estos purgados es que no gozaban de la confianza absoluta de un grupo específico de operadores políticos del poder judicial y todo aquel que no fuera parte de este equipo compacto corrupto de sentencias y juicios, simplemente va fuera de aquí en adelante.

Y pronto vamos a ver los premios, y dentro de los nuevos magistrados que veremos estarán caras conocidas de jueces y juezas que han condenado a los presos políticos, a monseñor Álvarez y que han hecho confiscaciones.

¿Qué mensaje envía la oposición a esos funcionarios despedidos?.

Hay dos grupos de funcionarios públicos que debemos diferenciar, el primer grupo son aquellos que han cometido ilícitos, que han violado la ley, que han condenado y han cometido crímenes de lesa humanidad, a esos solo les puedo decir que se alisten porque en el futuro habrá justicia en Nicaragua y tendrán que pagar por sus crímenes.

El segundo grupo son funcionarios públicos que han permanecido haciendo su trabajo y que no pueden ser imputados, es importante mandarles el mensaje de que se aparten de eso antes de que los atropellen con las obligaciones y órdenes de abusos con la violación de leyes.

SIGA LEYENDO: Arturo McFields: Purgas del régimen de Daniel Ortega alcanzarán al Ejército tarde o temprano

¿Cree que esto podrá ir escalando a otros poderes e instancias del estado?.

Sin poner fecha y sin atreverme a decir que la dictadura está en su etapa terminal, sí son señales de descomposición interna bastante fuertes, que además creo que se pueden ir moviendo a otros estamentos del poder como el ejército y la policía, eso está por verse.

Yo visualizo que esto se va a recrudecer a otros ministerios, donde revivirán la figura de los oreja, de los chivatos, que denuncian y acusan a sus compañeros de al lado, son estructuras de inteligencia cuya única función es vigilar a los demás funcionarios públicos de que hagan el trabajo de ir a la rotondas o cantar el himno de Carlos Fonseca.

¿Crees que estamos ante una implosión del régimen e Daniel Ortega?.

Todos estos conflictos son una prueba efectivamente de que, un proyecto dinástico no tiene cabida ni siquiera entre los mismos seguidores del sandinismo, que cada vez son menos.

Pensar en una implosión, creo que tenemos que ser cautelosos en el sentido de observarla analizarla, no ser excesivamente optimistas en el sentido de no esperar de que esto vaya a detonar algo inmediatamente, pero sí es cierto de que estos conflictos van acumulándose, van generando resentimientos entre ellos mismos, entre los mismos militantes y eso va a ayudar a efectivamente acercar más el cambio democrático.

Me sorprende mucho como Rosario Murillo y Daniel Ortega se han metido en una serie de problemas internos con su propia gente, es como que si al habernos sacado a la oposición y mandado en ese avión, ahora se han ido en contra de su propia gente, es decir, es como que tienen que estar haciendo algo malo en contra de alguien y se desquitan obviamente con lo que tienen ahí enfrente entonces empiezan de forma paranoica.

¿Cómo debe aprovechar la oposición este momento de quiebre dentro de la dictadura?.

En primer lugar, creo que es un error mandar mensajes de odio a las personas que están en medio de esto verdad, porque precisamente lo que vos querés como oposición es debilitarlos a ellos y dividirlos, entonces si vos lo metes a un solo bolsón a todos ellos y les decís que porque estuviste hasta en el 2023 en el Poder Judicial van todos presos, van todos para Cuba creo que eso es un error político.

LEER MÁS: Magistrado Marvin Aguilar nombrado "presidente en funciones" de poder judicial en sustitución de Ramos

Yo creo que la mayoría de las agrupaciones políticas están entendiendo el valor político de este mensaje para que efectivamente los dictadores Ortega y Murillo, los Gustavo Porras y todo ese grupo de impresentables, incluyendo su propia familia, queden más aislados queden más separados del resto de la población que todavía podría tener algún tipo de sentimiento, entonces en primer lugar no tener una expresión de odio, en segundo lugar, continuar con los esfuerzos de unidad y demostrar de que este tipo de cosas son el resultado de una dictadura que intenta atornillarse en el poder y que tiene efectos sobre la vida de la gente.

¿Qué deben hacer los empleados públicos corridos y los que aún quedan en el estado?.

Ligia Gómez: Lo que pasa es simbólico y es un punto de quiebre para el régimen, porque los leales esperaban ser intocables, pues el poder judicial es uno de los poderes base de la estructura de represión de la dictadura.

Y aunque estas personas violaron su palabra y función de servidores públicos, al ejecutar acciones en contra de la ley, a pesar de eso hoy los despiden.

El llamado a los que aún están dentro del estado es a proteger información clave, que la reenvíen a coreos electrónicos seguros, que abran nuevos correos y se auto envíen información, que protejan pruebas, porque si ellos colaboran con demostrar quienes tomaban las decisiones de la represión, es una manera en que ellos tendrán determinado nivel que los exima de responsabilidades.

LEER MÁS: "Aquí el poder Soy Yo", el mensaje de Rosario Murillo, con purga en poder judicial analiza Samcam

De lo que tienen estar claros los servidores públicos es que no tienen seguro nada, que esta situación los pone contra la pared y que si quieren proteger a la familia tienen que actuar, resguardar información y pruebas y proteger a su familia de la manera que sea, ya sea sacándolos por puntos ciegos, y escapando antes de que les caigan.

Para el régimen no hay nadie de confianza, en la práctica solo son gente que les sirve a ellos, no son personas especiales, la verdad es que los Ortega Murillo no confían en nadie.

Si el régimen ya tenía el control de todo, ¿Por qué estas purgas?.

El régimen quiere aparentar que tienen un control absoluto, pero la verdad es que eso es imposible, y ellos saben y se sienten frágiles y débiles, así como yo los denuncié, otros lo pueden hacer en cualquier momento.

Ellos seguramente ya tuvieron información de las filtraciones que hay, la inteligencia de ejército maneja estas informaciones y seguramente de algún lado les está llegando de que hay filtraciones fuertes hacia afuera.

¿Qué piensan los empleados públicos de otras instituciones al ver lo que pasa en el poder judicial?.

Ellos deben pensar que pueden ser los próximos, siempre están con el miedo de que los llamen a alguna reunión, viven exaltados con miedo, y esto es lógico porque no tienen ninguna seguridad.

El ser técnico o haber sido fiel ya no es ningún criterio para considerarse intocable, pues es importante que las personas sopesen el nivel de involucramiento que han tenido en esta represión y que estén claros de que el trabajo técnico que hacen no es suficiente para estar a salvo en este régimen.

Por lo tanto, está en sus manos que busquen sus redes de confianza, que se protejan entre ellos, resguarden y protejan a su familia, y que el hecho de ser leales al régimen no los va a proteger hoy ni mañana.

¿Qué consejos se da a esos empleados que ahora la represión la tienen en la puerta de sus casas?.

Antes el ser un opositor ya era suficiente para que te llevaran preso, pero ahora el ser empleado público y poseer o manejar alguna información de calidad, es suficiente para que te hagan lo mismo porque no confían en ese empleado público y la mejor manera de protegerte es que esa información en verdad ya la tengan fuera.

Este régimen sabe que fue acusado por crímenes de lesa humanidad y saben que esos crímenes no prescriben. Así que el hecho de que un empleado se mantenga dentro del régimen hasta este momento es ser cómplices de esos crímenes.

Los empleados públicos deben tener estrategias de sobrevivencia, buscar otras fuentes de ingreso, ya sea actividad agrícola o vía remesas, porque lo más seguro es que en cualquier momento van a quedar en el aire.

¿Contribuye todo esto al proceso de implosión dentro del FSLN?.

Sí, porque aparte de que a los empleados públicos les meten miedo, les dicen que se identifiquen como que son parte de algo, y aunque haya algunas regalías, en la práctica es un espejismo porque los dictadores no mandan nada, el pueblo presidente es solo un slogan como el que usaba Hitler.

Y eso ayuda a que aun los que tengan cargos altos, como los de la CSJ, está demostrado que aun esos entregarán su cabeza.

El partido no existe como tal, lo que existe es una familia que tiene a gente que manipula y gente que se deja manipular para estar en el poder, pero no es un partido.