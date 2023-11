"Desafortunadas” e “irresponsables”, las declaraciones de Julio César Avilés contra EEUU dice opositor

Félix Maradiaga, excarcelado político, se pronunció acerca de las declaraciones de Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, quien realizó una visita a la República Popular China para denunciar a "potencias hegemónicas que desestabilizan los gobiernos", en claro alineamiento al discurso de Rusia, China, Irán contra Estados Unidos, el mayor socio comercial de Nicaragua.

“La visita del General Julio Avilés a China no sería de trascendencia si no fuera por sus desafortunadas declaraciones, que revelan hasta qué punto el comandante en jefe del ejército asimila la propaganda china contra Occidente. No obstante, no podíamos esperar nada diferente. Ya en declaraciones anteriores en el contexto de las relaciones con Rusia le hemos escuchado repetir el guión que desde Moscú, La Habana, Teherán y Pekín se ha escrito para ser replicado por los aliados de esa red autocrática”, dijo Maradiaga, ex Secretario General del Ministerio de Defensa de Nicaragua.

Félix Maradiaga, quien se encuentra en Ginebra, dijo que en un contexto de democracia, “esperaríamos del jefe del ejército, más prudencia institucional para evitar asociar tan abiertamente al ejército con la peligrosa polarización antiestadounidense que se viene fraguando desde China. Observamos todo lo contrario”.

El analista interpreta que el jefe militar en su discurso llegó a tomar partido por el bloque antioccidental.

“En un acto de alineamiento con la retórica de la pareja dictatorial Ortega-Murillo, el general Avilés insinúa entre líneas que el ejército de Nicaragua ya ha tomado partido en el conflicto global que se vive entre el bloque antioccidental, presidido por China y Rusia, y las democracias de Europa y Estados Unidos”, comentó.

Félix Maradiaga recordó los halagos que años atrás el general Avilés brindaba a los ejércitos de Estados Unidos y de Taiwán. Agregó que su discurso inmiscuye a Nicaragua en conflictos externos.

“Lo que estamos viendo es, poco a poco, el irresponsable involucramiento de las fuerzas armadas de Nicaragua en una nueva Guerra Fría y su alineación a un conflicto global al cual Nicaragua no debería pertenecer”, aseguró.

“Lo mínimo que esperaríamos del jefe del ejército es prudencia y, además, aprendizaje sobre los altos costos en vidas inocentes que ya le tocó pagar una vez a Nicaragua por involucrarse en los conflictos entre potencias, como sucedió en la Guerra Fría durante los 80”, recordó Maradiaga.

El político lamentó que el ejército de Nicaragua se ha convertido en una institución aduladora “por culpa de su jefe supremo que es el dictador Ortega, se ha convertido en una institución aduladora de fuerzas imperialistas y colonialistas, como son China y Rusia. Ambas potencias son la nueva versión del imperialismo, invadiendo territorio soberano como es el caso de la ilegal invasión de Rusia a Ucrania, y amenazando a pueblos libres como es el caso de China contra Taiwán”.

Félix Maradiaga cerró su mensaje recordando una vez más que los miembros del ejército de Nicaragua “Han tomado el lado equivocado de la historia”.

Alfredo Gutiérrez, ex concejal liberal exiliado en Estados Unidos, señaló a 100%Noticias que el fortalecimiento de los lazos entre Nicaragua y países como China no es conveniente para el país.

“El Ejército ya no sólo es cómplice de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense, sino que se ha constituido en la pieza fundamental para la dictadura sandinista en sus alianzas geopolíticas internacionales en contra de Estados Unidos y su influencia en el Hemisferio Occidental”, dijo Gutiérrez.

“El sandinismo convertirá Nicaragua en la peor amenaza a la seguridad del Hemisferio Occidental si no se les detiene a tiempo. China, Rusia, Irán y Corea del Norte, todos ellos, coordinadamente o no, ya iniciaron su despliegue militar en Nicaragua”, advierte el ex funcionario.

En un comunicado oficial, el ejército indicó que Julio César Avilés fue invitado por el Capitán General Liu Zhenlì, miembro de la Comisión Militar Central y Jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la República Popular China, entre el 28 y el 3 de noviembre del corriente al

“Décimo Foro de Xiangshan de Beijing 2023”, en el que se debatió sobre relevantes temas como la “Seguridad Común y la Paz Duradera”.

Avilés estuvo acompañado por los Generales de Brigada Leonel José Gutiérrez López, Jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, General de Brigada Oswaldo Rafael Barahona Castro, Jefe de la Dirección Logística, General de Brigada Efrén Alejandro Marín Serrano, Jefe de la Fuerza Aérea, General de Brigada Juan José Membreño López, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo y el Coronel Inf. DEM Máximo Mayorga Andrade, Edecán del Comandante en Jefe.