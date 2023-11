OEA sesionará para aprobar una resolución sobre Nicaragua, ante salida del organismo

11:00 AM

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sesionará para aprobar proyectos de resolución sobre Nicaragua, Guatemala y Haití. La nueva resolución sobre Nicaragua señala que Managua no podrá desligarse de sus compromisos legales con las convenciones interamericanas aunque se retire de la OEA.

En un comunicado de prensa, el Consejo Permanente de la OEA anunció que celebrará una sesión ordinaria mañana miércoles 8 de noviembre a las 10:00 EST (15:00 GMT) en el salón Simón Bolívar de la sede del organismo en Washington, DC, para considerar tres proyectos de resolución.

Los dos primeros proyectos se refieren a la situación política en dos países centroamericanos, Nicaragua y Guatemala; también abordan la crisis humanitaria en Haití.

Las resoluciones a considerar son “Medidas resultantes de la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por la República de Nicaragua”.

También trabajan resolución sobre, “Acontecimientos recientes que afecta el Estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala”.

Además discutirán la “Prestación de asistencia integrada a Haití en materia humanitaria y electoral y para el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y el desarrollo integral en colaboración con la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y el Grupo de Personas Eminentes de CARICOM”.

En el caso de la resolución sobre Nicaragua, el ex embajador de Managua en la OEA, Arturo McFields, señala que Daniel Ortega no podrá desligarse de sus compromisos legales con las convenciones interamericanas aunque se retire de la OEA.

McFields compartió en redes sociales parte de la resolución que indica:

1. Reiterar que lamenta profundamente la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos notificada a la Secretaría General por la República de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021.

2. Reconocer que de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 143, la Carta dejará de estar en vigor con respecto a Nicaragua y que Nicaragua dejará de ser miembro de la Organización el 19 de noviembre de 2023.

3. Hacer énfasis en que la denuncia de la Carta de la Organización de los Estados Americanos por parte de Nicaragua no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas, en particular, pero no exclusivamente, aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos, indica el documento.