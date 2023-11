Régimen en Nicaragua felicita a Milei por su triunfo en Argentina, trasladando "deseos de bienestar"

Equipo de Periodistas

El régimen de Nicaragua felicitó por su triunfo al presidente electo de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino "por su ejemplar y pacífica jornada electoral" del domingo pasado, trasladándoles "deseos de bienestar", informaron este martes las autoridades de Managua.

En un mensaje suscrito por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con fecha del 20 de noviembre, la pareja presidencial aseguraron ser "defensores de los principios de no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos".

"En correspondencia con la decisión del pueblo argentino de elegir a su presidente, felicitamos al presidente electo, Javier Milei, con nuestros deseos de bienestar para las nobles familias argentinas", continuaron.

"Les saludamos con cariño y sentimientos fraternales de unión en patria grande, en el espíritu de nuestros próceres que siempre nos dan fortaleza para luchar, para trascender, y para defender la paz", concluyeron.

PUEDE LEER: “Aquí hay una sucesión de poder en manos del chigüín”, ante exhibición de Laureano Ortega en entrega de buses chinos

A juicio del exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, quien se rebeló contra el Gobierno de Ortega con un duro e inesperado alegato en el que denunció la "dictadura" de su país y exigió la liberación de los presos políticos, con el triunfo de Milei "se rompe el poderoso bloque de izquierda latinoamericano" y es "un golpe para las dictaduras criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela".

Milei planteó que se alinearía con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y que no promovería relaciones con Venezuela, Cuba o Nicaragua.

"Como Estado no estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan la paz. Con esos no quiero saber nada", afirmó días antes a su elección.

LEER MÁS: EEUU ratifica vigencia de "emergencia nacional" y "amenaza" a su seguridad que representa régimen de Nicaragua

Milei será el presidente de Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, al haber obtenido el 55,86 % de los votos, con el 91,81 % de las mesas escrutadas, derrotando así al oficialista Sergio Massa, quien sumó el 44,13 % de los votos en un proceso en el que participó el 76 % de los 35,8 millones de argentinos habilitados para sufragar, según las autoridades.