Suyen Barahona elegida para administrar un fondo de $25 millones de Open Society Foundations (OSF)

Equipo de Periodistas

09:30 AM

La ex presa política y expresidenta de la agrupación política Unamos, Suyen Barahona fue elegida como directora para administrar el fondo de Open Society Foundations (OSF) por 25 millones de dólares, reportó el sitio Devex Newswire.

Según el sitio Devex Newswire, Open Society Foundations patrocina un fondo de 25 millones de dólares para apoyar y alentar a las mujeres en la política, siendo la ex prisionera política nicaragüense elegida para liderar dichos fondos.

OSF señala que Suyén Barahona habla en nombre de las aspiraciones políticas de las mujeres como directora de un nuevo fondo, “OSF ha encontrado un ejemplo inspirador para liderar la iniciativa”, indican.

Destacan que Barahona pasó 606 días, es decir dos años en una prisión nicaragüense por decir lo que piensa contra del régimen represivo de Daniel Ortega. Además, es una activista de derechos humanos a favor de la democracia.

“Me sacaron de mi propia casa en presencia de mi hijo de 4 años y estaba en un ambiente de tortura”, contó Barahona a la periodista Stephanie Beasley.

Asegura que la mantuvieron en régimen de aislamiento, le prohibieron socializar, salir al aire libre, leer y escribir, y que a menudo no le daban comida.

“Para mí estaba claro que el ambiente de tortura tenía que ver con mis puntos de vista feministas y tenía que ver con asegurarme de que enviaran el mensaje de que no era mi lugar involucrarme en política porque era mujer, y era No me corresponde exigir democracia, igualdad de género, justicia, etc.”, dijo Barahona.

Mujeres que sostienen valores democráticos

En declaraciones a 100% Noticias, Suyen Barahona, confirmó que aplicó a esta iniciativa de Open Society y resultó escogida para la administración del fondo.

“Hace ya varios meses salió una convocatoria para la coordinación de una nueva iniciativa que es la creación de un fondo independiente dirigido a apoyar el liderazgo de mujeres involucradas en política, yo apliqué en efecto hace varios meses y resulte seleccionada”, explicó.

Espera poder establecer lazos de colaboración con organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres en diversos países “organizaciones que están comprometidas con los derechos humanos, democracia, equidad”.

Sostiene que el nuevo proyecto está en una etapa de incubación.

“El fondo principalmente desea apoyar a mujeres que sostienen valores democráticos defensoras de derechos humanos y feministas a poder mantener su influencia en espacios políticos para promover los derechos de las mujeres y se propone además apoyar de manera particular a mujeres que vienen de comunidades históricamente marginalizadas en países del sur global. Es todavía una iniciativa emergente en construcción en incubación”.

Reiteró que la visión del fondo es apoyar a mujeres que están realmente en la lucha por la democracia, derechos humanos y equidad. Open Society inicialmente, pues ha comprometido 25 millones para poder arrancar en estos primeros años, están invitando a otras organizaciones y agrupaciones a ser parte, no de esta de esta iniciativa sino más bien el poder reunirnos con muchas otras organizaciones que comparten este objetivo de impulsar y apoyar a las mujeres”.

Añade que se siente un gran orgullo y honor por ser parte del nuevo proyecto de OSF.

“Tengo realmente un compromiso muy muy fuerte de poder contribuir también a crear oportunidades para que más mujeres puedan realmente obtener acceso a espacios de toma de decisión, a prepararse y poder incrementar su influencia y de eso se trata, esta iniciativa, que como te digo está apenas en un estado de incubación, pero pero sí es una iniciativa”.

LEER MÁS: Otorgan premio de derechos humanos a presa política Suyén Barahona

En febrero de 2023, Suyen Barahona fue liberada y trasladada en avión a Estados Unidos con más de 200 prisioneros políticos.

“Hoy, está agradecida no sólo de reunirse con su hijo sino también de encabezar un nuevo fondo multimillonario para promover el liderazgo político de las mujeres, particularmente en el sur global”, destaca Devex Newswire.

El fondo se está creando como una entidad separada de OSF y es un indicador de cómo funcionarán las cosas a medida que la fundación de 25 millones de dólares se reduzca.

Stephanie Binaifer Nowrojee de OSF manifestó que Barahona es técnicamente una beneficiaria, pero contratará a su propio personal para el fondo.

“Ella formará su equipo. Ella establecerá los gastos. Hemos puesto el dinero en sus manos”, dijo Nowrojee.

"En esencia, le hemos delegado a la propia comunidad la tarea de descubrir cómo hacerlo mejor".