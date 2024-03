El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a EEUU a través de vuelos a Nicaragua.

Según la nota de prensa, la medida es en respuesta a las empresas de transporte chárter que facilitan la migración irregular a los Estados Unidos.

“Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a los ejecutivos de compañías de vuelos chárter por facilitar la migración irregular a Estados Unidos”.

Señalan que dichas acciones responden a la creciente tendencia de las aerolíneas chárter a ofrecer vuelos a Nicaragua “diseñados principalmente para inmigrantes irregulares y son las primeras restricciones impuestas bajo la expansión de nuestra política de restricción de visas el mes pasado”.

The United States put words into action. By taking steps to restrict visas for air charter executives involved in facilitating irregular migration to 🇺🇸, we seek to eliminate the exploitative practice of preying on and profiting from vulnerable migrants. https://t.co/WxFkEF7Aeh pic.twitter.com/F4b8LkoCwS