"Destinos Heredados", de Pedro Joaquín Chamorro, disponible en Amazon

Equipo de Periodistas

Mayo 27, 2024 03:15 PM

El periodista, escritor y ex diputado Pedro Joaquín Chamorro, salió de su presidio político en Nicaragua el 9 de febrero 2023 y un año después se dedicó a escribir. En una especie de catarsis resumió más de 529 días preso en su libro "Destinos Heredados".

"Es una recapitulación cronológica de mi detención desde el día 1, el 25 de junio de 2021, hasta el día en que tomamos el vuelo de la libertad, de los 222, al Aeropuerto Internacional Dulles, Washington, el 9 de febrero de 2023. Yo relato con lujo de detalles, periodísticamente, mi experiencia en la cárcel y también cuando estaba en arresto domiciliario", comenta Pedro Joaquín a 100% Noticias.

Destinos Heredados consta de 15 capítulos. El capítulo 1 se titula "Cómo y por qué me detuvieron"; el capítulo dos narra cómo fue "El primer impacto en El Chipote"; el tercero narra el "Rumbo a la dimensión desconocida".

También hay capítulos dedicados a personas, por ejemplo al fallecido general en retiro Hugo Torres, quien no sobrevivió al presidio político y murió ante la inclemencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También escribió sobre la convivencia en la celda con Víctor Hugo Tinoco, disidente sandinista. Así mismo relató el trato de sus captores, en fin, sobre todos aquellos aspectos que Chamorro consideró necesario documentar.

"Cada capítulo está ilustrado con fotografías e ilustraciones, incluyo una fotografía con mi padre, otra fotografía con la imagen del rosario de madera que mi esposa metió en la bolsa cuando me condujeron al Chipote", relata el escritor, ahora desterrado en Estados Unidos.

"El libro lo comencé a escribir un año después de estar en el exilio, para que escribirlo con tranquilidad, paz , sin rencor sin odio, escribirlo profesionalmente", dejando claro que su alma no desperdicia minutos en odiar a quienes lo encerraron injustamente.

Pedro Joaquín Chamorro tuvo claro el título de su libro desde el primer día que pisó la cárcel, allí se encontró a Víctor Hugo Tinoco y al opositor Arturo Cruz, los padres de ambos compartieron presidio político con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quedando claro que se les heredó un destino, sin quererlo, con su paso en la cárcel, como sus padres por luchar contra una dictadura.

"Los hijos queremos emular los valores, el legado de nuestros padres y inevitablemente algunas veces eso nos conduce a tener que soportar las mismas consecuencias como fue el encarcelamiento", reflexiona Chamorro.

Pedro Joaquín estaba seguro que su presidio sería corto, y que un gesto de populismo de Daniel Ortega lo dejaría libre, pero no fue así.

"Uno finca sus esperanzas en algunas situaciones y cree que tal vez será liberado. En mi inocencia yo pensaba que Daniel Ortega, como en otras épocas, decretaría una amnistía general o un indulto, pero nada. Pensaba que iba a salir libre a los 90 días, porque no me van a encontrar nada y me van a liberar, pero no ocurrió. Creí que al llegar diciembre, después fin de año; creí que al asumir la presidencia tendría la idea de soltarnos y así uno se da cuenta de que no va a salir. Hasta que me tocó cambiar mi país por la libertad... nunca pensé que iba a ser despatriado y mucho menos declarado traidor a la patria", dijo a 100% Noticias, hijo de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro.

Pedro Joaquín Chamorro estuvo expuesto a jornadas de interrogatorios y cuestionamientos.

"Eran diario y los interrogatorios variaron en tema, me preguntaron por mis artículos, por dónde había estado, buscaban alguna violación a la Ley 1055, de menoscabo, (Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz), sobre cómo estaban distribuidas las acciones de La Prensa, y hasta dónde había viajado.

En esas jornadas de interrogatorios, una investigadora le preguntó: ¿Quién le había dicho que podía ser presidente de su país?. Chamorro, quien no fue precandidato oficial de ninguna facción respondió contundente, "nadie me tiene que decir si puedo o no, porque es un derecho constitucional, nadie tiene que empujarme o decirme o promoverme. Todos los nicaragüenses tenemos derecho a ser presidente", le respondió.

Semanas atrás, Pedro Joaquín le dijo a un periodista de la cadena de noticias CNN sobre una hipotética oferta de candidatura "yo le dije que sí, pues, porque yo toda la vida he sido un servidor público y es un deber del ciudadano servir a la patria y entonces ese fue mi pecado. Allí nomás me mandaron a traer", comenta el periodista.

Cada vivencia en la cárcel está testimoniado en el libro Destinos Heredados de Pedro Joaquín Chamorro. La obra ahora está en Amazon.

El sitio de venta digital describe el libro como "el testimonio de la dura experiencia que le tocó vivir al periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Barrios durante casi dos años de injusta detención (2021-2023) en Managua, Nicaragua. Con la sinceridad que le caracteriza, Chamorro Barrios narra detalles vívidos de su encarcelamiento en la infame cárcel “El Chipote”, así como lo que vivió durante varios meses de arresto domiciliar", se lee en ese sitio web.