"Cada país toma sus propias decisiones sobre cómo manejar las medidas que se relacionan con la pandemia", aseguró la directora de la OPS

Asunción, 20 abr (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que la pandemia de la covid-19 aún no ha concluido y pidió no bajar la guardia, pero admitió que cada país puede tomar "sus propias decisiones" respecto a su manejo.



"Cada país toma sus propias decisiones sobre cómo manejar las medidas que se relacionan con la pandemia", aseguró la directora de la OPS, Carissa Etienne, consultada sobre el fin de la emergencia sanitaria en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

Paraguay se sumó este lunes a los anuncios de Uruguay y Brasil de levantar la emergencia sanitaria después de dos años, ante la caída de los contagios y fallecimientos atribuidos al virus.



Sin embargo, la funcionaria advirtió durante una conferencia de prensa virtual desde Washington que la pandemia "aún no ha concluido" y las variantes de preocupación "siguen circulando".



"Podríamos ver un resurgimiento de casos y muertes en cualquier momento. Por lo tanto, debemos seguir muy atentamente los números y estar preparados para responder rápidamente", recomendó.



Además, instó a las personas a completar su esquema de vacunación y a seguir usando mascarillas en espacios cerrados y concurridos.



Por su parte, el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, consideró que "este no es el momento de bajar la guardia", al señalar que todavía queda "mucho camino por recorrer".

"Aún no hemos alcanzado como región y como mundo los niveles (que...) necesitamos para que este virus no siga causando casos y muertes", sostuvo.



En todo caso, admitió que los países pueden declarar el fin de la emergencia cuando tienen una baja transmisión comunitaria, alta capacidad de respuesta y de cobertura en vacunación, así como un descenso en el número de contagios y fallecimientos.



No obstante, aclaró que la decisión sobre el fin de la pandemia "no le corresponde a un país".



Según la OPS, América contabilizó la semana pasada más de 490.527 contagios y 4.797 muertes, con bajas del 2,3 % y 15,2 %, respectivamente, frente al periodo anterior.