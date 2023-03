Conozca cómo debe cuidar el corazón para evitar infartos

7 a.m.

En las últimas dos semanas han incrementado las muertes por infarto en Nicaragua, debido a los calores excesivos. El doctor Leonel Argüello comparte las indicaciones básicas para evitar infartos

En las últimas dos semanas han fallecido muchas personas por paro cardiaco en Nicaragua, entre ellos algunos jóvenes, por lo cual el doctor Leonel Argüello Yrigoyen Médico especialista en Epidemiología, asegura que es importante aprender a cuidar el corazón.

“Tomando los datos oficiales del Ministerio de Salud en Nicaragua, durante los últimos seis años el Infarto del miocardio, Diabetes y Tumores, son las tres principales causas de muerte en el país, las cuales en su mayoría son prevenibles, dicho de otra manera, si tuviéramos políticas y programas de salud pública eficaces y eficientes, observaríamos una disminución de estas muertes”, señala el especialista.

Él indica que “setenta veces por minuto, 4,200 latidos en una hora y más de cien mil contracciones tiene nuestro corazón diariamente, es el músculo que más trabaja en el cuerpo humano, nada más se detiene cuando hay paro cardíaco que muchas veces puede recuperarse o cuando uno fallece. Todo este trabajo que realiza no lo percibimos, excepto cuando nos entusiasmamos, enamoramos, asustamos o hacemos ejercicio, sin embargo, se nos olvida cuidarlo adecuadamente, por lo que aquí tiene algunos consejos que le serán de utilidad”, apuntó.

Al consultarle cómo podemos cuidar el corazón, sobre todo en esta época de excesivo calor en Nicaragua, dijo que hay cuatro cosas que requerimos para cuidar la salud de nuestro corazón y estas son “alimentarse bien y si toma alcohol hágalo con moderación, incremente su movilidad o ejercicio físico, diga no al cigarro y prevenga el COVID-19”.

Cómo comer y ejercitarse

El doctor explica que alimentarse bien y beber con moderación significa reducir el consumo de bebidas gaseosas y jugos azucarados, “en su lugar tome agua y bebidas sin azúcar, cambie los dulces y caramelos por frutas frescas, haga el esfuerzo de comer 5 porciones de fruta y vegetales al día, ya sean frescos, congelados, enlatados o deshidratados, la mujer debe beber la mitad de alcohol que consume el hombre, limite el consumo de alimentos procesados, enlatados o envasados ya que tienen un alto contenido en sal, azúcar y grasas, y lleve su comida sana preparada en casa a la escuela o al trabajo”.

Además, indica que se debe aumentar el nivel de actividad física, que incluye “realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado o intenso 5 veces a la semana o hacer al menos 75 minutos de actividad física vigorosa repartido a lo largo de la semana, jugar, caminar, hacer las tareas domésticas, bailar, subir escaleras, ir al trabajo a pie o en bicicleta en vez de utilizar el carro, mantenerse activo en la casa”.

Por otro lado, aseguró que en Nicaragua “no existen o no se aplican políticas públicas, que apoyen el ejercicio físico, para evitar el sedentarismo, mejorar el acceso a la alimentación y nutrición, el control del peso, la lucha contra el tabaquismo, alcoholismo y otras drogas”.

El especialista indica que dejar de fumar es una de las decisiones más importantes para mejorar la salud del corazón, pues “a los dos años de dejar de fumar el riesgo de enfermedad coronaria o sea de las arterias y el corazón se reduce sustancialmente, a los 15 años el riesgo de enfermedad cardiovascular es similar al de una persona no fumadora”.

También recordó que “la exposición al humo de segunda mano o sea que usted no fuma, pero el de al lado sí, es también una causa de enfermedad cardíaca en no fumadores. Al dejar de fumar o no empezar a fumar mejora tu salud y la de aquellos que te rodean. Si tenés problemas para dejar de fumar solicita ayuda profesional para meterte en programas de abandono del tabaco”.