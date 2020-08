Mujer mata de 100 machetazos a su compañero de vida por violar a su hija de 5 años

En Guatemala diversos medios de comunicación reportaron el escalofriante caso de una mujer que, cegada por la ira, mató a su esposo de 100 machetazos tras descubrirlo violando a su hija de cinco años de edad.

Según la información obtenida, la mujer tiene de 36 años de edad, es identificada como Soledad Cruz Pérez, fue detenida por intento de homicidio y tendrá que enfrentar 30 años de prisión.

Pese que, el hombre fue trasladado al hospital, al llegar al centro hospitalario murió por las graves heridas ocasionadas por su mujer con un machete.

LE PUEDE INTERESAR: Sector juvenil y estudiantil de la UNAB suspende su participación en la Coalición Nacional

Soledad Cruz asegura no arrepentirse de sus actos pues agrega que su esposo se lo merecía, e incluso dijo que lo volvería a hacer.

“Él estaba violando a mi hija, cuando llegue a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación, me acerque sin hacer ruido pues él no me esperaba, yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola”, confesó la mujer.

LEA TAMBIEN: Salen del aire todos los programas de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito

De igual manera se conoció que, el violador le confesó a la mujer que tenía relaciones con su hija e incluso la invitó a formar un trío. Tras dicho acto de cinismo, la mujer tomó el machete ubicado en el patio de su hogar y agredió a su pareja sin parar.

“Fui de inmediato al patio y saqué el machete que tenemos para podar el pasto y le metí el primer machetazo en la cabeza y era tanto mi coraje que no pude parar. ¿Por qué no me dejaron matarlo? Le destruyó la vida a mi pequeña, solo tiene 5 años de edad”, agregó la madre desesperada.

SIGA LEYENDO: Rosario Murillo se da golpes en el pecho, "no podemos permitir que se manipule" lo del ataque a imagen de la Sangre de Cristo

El acto de violencia sucedió en Guatemala en enero pasado, sin embargo, hasta ahora ha comenzado a resonar en las redes sociales.