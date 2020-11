Mujer nicaragüense pierde la vida a manos de su pareja en Honduras

8:28 a.m.

Yari Vanessa Salgado Martínez es el nombre de una mujer nicaragüense de 24 años, quien murió a manos de su pareja, quien luego de cometer el crimen lanzó el cadáver a un río, ubicado en Cerro Azul, Comayagua Honduras, reportó el Heraldo.

Según Wilmer Enrique Martínez, hermano de la víctima, su cuñado era celoso “Mi hermana era tranquila, muy trabajadora, madre de dos niños, y el compañero de hogar la mató por celos y la tiró al río”, manifestó Martínez.

De igual manera el hermano de Yuri señaló que sus hijos se encuentran al cuidado de su abuela. La familia es de escasos recursos, por lo que requieren de ayuda, para repatriar el cuerpo a Nicaragua.

“Yo pido que me ayuden a llevar a mi hermana por lo menos hasta la frontera, pues no tengo transporte para hacer el traslado”, dijo el acongojado hermano.

No sé si el personal de la embajada de Nicaragua aquí en Tegucigalpa me pueda ayudar a llevar el cuerpo, pues no sé cómo hacer en este caso”, recalcó Martínez