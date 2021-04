Tiroteo en Miami Dade mata a niño de 3 años que celebraba cumpleaños

Una lamentable tragedia ocurrió al momento que se celebraba el cumpleaños de un menor de 3 años, lo que se pensaba estaría lleno de dulces, alegría y mucha felicidad pue el infante murió durante un tiroteo en los Estados Unidos.

Los hechos se registraron en el condado de Miami-Dade asi reportó el sitio web 20 Minutos, en el que se señala que en niño de 3 años fue asesinado.

Se conoció que la policía local informó mediante un comunicado que fue alertada sobre el tiroteo por la noche mediante un sistema que detecta y rastrea disparos.

Asimismo, manifiestan que cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron al niño Elijah LaFrance con una herida de bala y lo llevaron al hospital donde murió.

“Estoy en otro tiroteo en el que un niño pequeño ha sido víctima de violencia armada. Me duele el corazón, ¡los padres no deberían tener que enterrar a sus hijos! No descansaremos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a este asesino ante la justicia. No podemos hacerlo solos, ¡la comunidad debe ayudar”, dijo Alfredo Ramírez, jefe de policía de Miami Dade.

Una mujer de 21 años, que también fue herida de bala, permanece estable en el hospital. El tirador huyó y la policía reparte volantes por la zona en busca de pistas para la investigación.

Por su parte Adrian Annestor, tío del niño, dijo al medio CBS4 que la fiesta se realizaba en un salón de eventos. “Sólo estaba jugando con él. Ojalá pudiera haber sido yo quien recibió el disparo porque he vivido lo suficiente. Ni siquiera podía decir mamá y papá”, declaró.