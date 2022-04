Incendio reduce a cenizas tres humildes viviendas en Estelí

El incendio se produjo la tarde de este jueves santo.

Los Bomberos Unificados del departamento de Estelí continúan realizando las investigaciones de las causas de un incendio que redujo a cenizas tres humildes viviendas en el barrio Alexis Argüello. Otras dos viviendas resultaron con afectaciones parciales, informaron medios locales.

El incendio se produjo la tarde de este jueves santo y según el medio ABC Stereo, los fuertes vientos provocaron que el siniestro se propagara a las otras viviendas que estaban construidas de madera y láminas de zinc.

Don José Antonio Valdivia Fuentes, propietario de una de las viviendas siniestradas relató a ABC Stereo que él habita con su esposa e hijos en el inmueble y que al momento de la tragedia se encontraban fuera, por lo que no pudo salvar nada.

"Salimos en la mañana y cuando vine ya no pude rescatar nada, todo se quemó, hasta los animalitos que tenía se quemaron: los perros, gatos y tres cerdos", relató Valdivia a la radioemisora de Estelí.

"No había nadie, menos mal que me llevé a mis hijos porque también se hubieran quemado, gracias a Dios me llevé a los dos", continuó con su relato desgarrador el afectado.

Otra de las personas afectadas es doña Blanca Rayo López, quien al ver su casita devorada por las llamas soltó el llanto mientras abrazaba a su pequeña hija, mientras imploraba ayuda a la población.

"Esperamos que nos ayuden, mi hija está llorando porque no tiene ni con qué ir a clase", expresó entre llantos Blanca Rayo.

Al lugar llegaron varias unidades de los bomberos, quienes trabajaron por más de una hora para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a otras viviendas.

Para esta temporada de verano, los bomberos recomiendan a la población que si van a salir de sus casas, que las dejen bajo el cuidado de vecinos para evitar tragedias como estas.