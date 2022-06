Detenida una mujer por el homicidio de la dueña de un bar en León

La Policía presentó a Alisson Gabriela Carvajal como sospechosa de participar en la muerte violenta de Brenda del Carmen Hernández Escoto de 50 años quien tenía varios días desaparecida y fue encontrada bajo tierra en el patio de vivienda que funcionaba como bar de nombre La Casona en el barrio El Coyolar de León.

De acuerdo con las pesquisas, Alisson Carvajal sostenía una relación de pareja con Gabriel Antonio Guadamuz Orozco de 37 años mejor conocido con el mote de “El colombiano o tico” y supuestamente ambos fueron descubiertos por la víctima en su propio negocio, la tarde del pasado 1 de junio.

Las indagaciones agregan que entre los tres implicados se generó una fuerte discusión por lo que Guadamuz Orozco procedió a agredir físicamente a Brenda Hernández y la estranguló, seguidamente Alisson Carvajal se dispuso a cubrir el cuerpo con sábanas y cinta adhesiva para finalmente enterrarla en el patio de la vivienda de la víctima.

En tanto, el dictamen forense confirmó que la causa de muerte de la mujer fue por estrangulamiento por manos, seguida de asfixia y concluye que el crimen se cometió hace nueve días. EL cuerpo de Brenda quien era abogada en derecho fue encontrado la tarde del viernes 10 de junio, sus familiares la habían reportado como desaparecida.

Mientras Alisson Carvajal se encuentra detenida, el principal sospechoso de la muerte homicida de Brenda Hernández, Gabriel Antonio Guadamuz Orozco sigue prófugo de la justicia. Ya son 27 femicidios ocurridos entre enero y mayo de este año según organizaciones que denuncian la violencia hacia las mujeres.

“Esa mujer tiene una criaturita, yo no sé como no se ponen a pensar antes de cometer una desgracia”. “Terminará pagando el crimen de un asesino, alcohólico de primera y drogadicto por no medir las consecuencias”, son algunos de los señalamientos hacia la detenida por parte de leoneses.