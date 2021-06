Joven denuncia a Guillermo Incer de UNAB por violación sexual

La joven de 22 años de edad María Eugenia Almanza, politóloga, denunció al miembro de la Unidad Nacional (UNAB) Guillermo Incer de violación sexual. La joven acompañada del Movimiento Feminista de Nicaragua, relató los hechos que ocurrieron el 3 de febrero del 2020. Ante esta noticia la UNAB, informó en un comunicado que retiraron de todos los cargos a Incer.

Marcia aseguro que sufrió varios ataques sexual, quien era su jefe en un proyecto de la Universidad Thomas Moore, que es donde lo conoció, "3 de febrero del 2020, la primera vez que Guillermo Incer me violentó sexualmente".

El primer ataque sexual ocurrió durante una gira de trabajo en Juigalpa Chontales. Durante el camino, Guillermo Incer conversó con María Eugeni sobre su situación amorosa, familiar y si tenía pareja, que como estaban esas relaciones, planes laborales. Fueron a un karaoke, luego junto a otra compañera de trabajo regresaron al hotel, cada quien se fue a sus cuartos y en la madrugada del 3 de febrero Incer invadió su habitación.

"Durante la madrugada, entra a mi habitación" y estando ella "inconsciente me agrede sexualmente" luego le dijo "ya me voy, no quiero que tu otra compañera me vea salir de tu cuarto, cuando se va del cuarto, voy al baño y tengo mucho dolor en mis partes íntimas, estoy sangrando me arde al orinar, al sentarme o bañarme" relató la joven con voz quebrantada.

Según María Eugenia, al siguiente día Incer le escribió un mensaje vía whats app, "como si todo ocurrió con consentimiento".

"En sus mensajes me dice: mi cariño y respeto hacia vos no cambiará, te prometo seguir tratándote con toda la confianza de siempre, nada va a cambiar en la forma de dirigirme a vos en ningún sentido eso tenelo por seguro. Sentite con tranquilidad de verme la cara con toda confianza pues somos personas maduras que se tienen mucho cariño y sabrán como seguir con altura y con normalidad, tranquila que todo va a estar bien" escribió Incer a la joven un día después del ataque sexual.

Según Marcia al leer los mensajes "entro en desconcierto porque no puedo creer lo que me está diciendo, fue un shock indescriptible para mi, pues yo consideraba que Guillermo Incer tenía una alta ética y moral, por supuesto estaba equivocada" afirmó.

Desde el 3 de febrero al 18 de septiembre del 2020, "ocurrieron cuatro episodios de violencia sexual, dos de esas fueron en febrero, la tercera en marzo y la última en septiembre de ese año...todas esas agresiones sexuales provocan en mí un miedo" aseveró en su testimonio la víctima.

"Él es insistente en querer verme y yo ocupo diferentes excusas. Le recuerdo que está casado, tiene hijos y una familia, para mi eso no es correcto...Durante este tiempo Guillermo me envía mensajes sexuales y me solicita fotos desnuda, el también me envía a mi ese tipo de fotos. En ese momento yo me siento sometida y accedo aunque me hace sentir denigrada" manifestó Marcia.

Según la joven 9 meses después del primer ataque sexual, comenzó con crisis de ansiedad y depresión que derivó en ataques de pánico, pesadillas, falta de apetito y gran pérdida de peso "me siento colapsada, mentalmente agotada, siento que estoy en un hoyo negro y profundo del cual trato de salir y resbalo de nuevo, paso hasta 5 días sin salir de mi cuarto, sin poder levantarme de mi cama, insomnios severos" explicó.

El medio CONFIDENCIAL consultó vía telefónica a Incer sobre la denuncia, pero dijo que la desconocía y solicitó “más tiempo para hablar”. Horas después se le preguntó vía WhatsApp si daría su versión, y respondió que fue “infiel, pero no abusador”.

Aseguró que él y Marcia tuvieron “algo en el marco del respeto y el consentimiento” respondió Incer a Confidencial.

UNAB retira a Incer de organización

La Unidad Nacional en un comunicado informó que tras conocer la denuncia de la joven contra Guillermo Incer, ex integrante del Consejo Político y parte de dos Organizaciones de la Unidad Nacional, decidieron retirarlo de todos los cargos. En ese mismo sentido también reaccionó la Articulación de Movimientos sociales, de la cual Incer es parte, y lo separaron de sus cargos..

"La Unidad Nacional, consecuente con sus principios y su lucha frontal contra cualquier tipo de violencia, ha decidido retirar de todo espacio de representación a Guillermo Incer y de todo cargo que esté teniendo dentro de la Unidad. El caso será del conocimiento del Comité de Etica, instancia interna para resolver y aplicar las sanciones correspondientes" informó la UNAB.