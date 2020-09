Joven Monja causa sensación en Tik Tok

Una monja conocida como Josefina Cattaneo se ha convertido en la sensación a través de la plataforma en Tik Tok, quien según un día se preguntó “si la gente está en TikTok, ¿por qué no estar ahí con Jesús?, cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio le impidió el contacto con la comunidad. La respuesta fue inmediata: se convirtió en el nuevo furor de las redes sociales reporta el medio El Independiente.

Según se conoce que Josefina baila con gracia las coreografías de moda, con sus grandes auriculares blancos y su abrigo deportivo. Y si no fuera por su hábito de religiosa y su mensaje de fe, sería una de los miles de jóvenes que postean a diario en TikTok.

“Cuando empezó este tiempo de pandemia, de no poder salir, de cuidarnos y quedarnos en casa, se me habían cambiado los planos y los espacios para anunciar a Jesús. ¡Nadie me quiere saludar, nadie habla conmigo! Entonces empecé a ver a TikTok como una posibilidad”, relata la religiosa, de 25 años.

Existen varias características en esta joven religiosa quien tiene una sonrisa sincera y una alegría contagiosa, la religiosa supera ya los 85.000 seguidores en TikTok, más los que reúne en Instagram y Facebook. Fe y juventud se combinan en sus publicaciones al ritmo del pop, el reguetón, los chistes y reflexiones divertidas, sin dejar de lado su decisión de difundir la palabra de Jesús.

Sus vídeos suelen sumar decenas de miles de likes y numerosos comentarios, como en el que ella baila con su tradicional vestimenta de monja al ritmo de un tema pop en inglés, con la leyenda de que “Jesús es fiesta, el camino, la fuerza, la música, la vida”.

“Cuando empecé la gente me preguntaba si era de verdad, si no estaba actuando y yo le decía: ‘Mira, no es Halloween, así que disfrazada no estoy. De verdad que sí, soy monja, no sé qué prueba querés. Me saco el sombrero frente a la gente que elije algo distinto para este tiempo, que me sigue y manda mensajes lindos, que me acompaña y me sostiene”, expresa Josefina.