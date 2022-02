Libra de queso baja de precio entre 20 y 30 córdobas en mercados de Managua

7 a.m.

La baja en el precio de la libra de queso se debe a la poca demanda del producto durante el tiempo que estuvo a más de 80 córdobas la libra en los mercados de Managua y a más de 100 córdobas en las ventas.

Los nicaragüenses tienen un respiro en su bolsillo, entre tantas alzas semanales, la libra de queso bajó considerablemente de precio en los mercados de Managua, ubicándose entre los 55 y 65 córdobas la libra, después que alcanzara un precio récord de hasta 100 córdobas la libra.

Comerciantes de lácteos del mercado Iván Montenegro, ubicado en el Distrito Siete de Managua (centro de compra donde se encuentran los mayoritarios de queso), explicaron a un equipo periodístico de Canal 14 qe la libra del producto bajó por la poca demanda de la ciudadanía, quienes sustituyeron este lácteo.

“El queso bajó hasta 20 córdobas la libra. Ahorita se cotiza en 65 córdobas la libra, esperemos que la otra semana baje a 60 córdobas”, expresó Mayuri Cano, comerciante de queso del mercado Iván Montenegro.

La comerciante de lácteos explicó que la cuajada ahumada mantiene el precio alto, debido a la poca producción y demanda, mientras que la crema mantiene su precio.

“La crema se cotiza siempre a 40 la libra y 20 la media. La cuajada seca se cotiza a 90 córdobas”, expresó la vendedora.

Cano explicó que con los precios elevados en el precio del queso, las ventas cayeron en más del 50 por ciento.

Ventas se recuperan

Otros de los comerciantes de lácteos, explicó que con la baja en el precio de la libra de queso, las ventas han comenzado a mejorar, puesto que los pobladores ya comienzan a acercarse a comprar queso seco.

“Ahorita se cotiza a 50 por mayor y a 52 córdobas por libra. La semana pasada estaba a 70 córdobas, bajó entre 10 y 20 córdobas por libra en tres días. La gente no se acercaba a comprar”, explicó Huber García, trabajador de un puesto de queso.

“Las ventas han mejorado después que bajó el precio de la libra de queso que estuvo alto por más de un mes”, añadió el vendedor.

Los pobladores expresaron que con la baja en el precio de la libra del queso tienen un respiro en sus bolsillos y con el ahorro pueden comprar otros perecederos para llevar a sus hogares.

“Antes nos vendían una opción que le dicen queso mozzarella y yo estuve comprando de ese durante dos semanas que el precio de la libra de queso seco estuvo cara. Yo compro cinco libras a la semana y ahorita me sobraron 200 córdobas, traía 500 córdobas y antes no me quedaba nada cuando estaba caro, ya con esto puedo llevar frijoles, cebollas y chiltomas”, expresó Manuel García, poblador de Managua.

Los comerciantes de queso esperan que para la próxima semana los precios de todos los tipos de queso bajen más, para que las ventas sigan mejorando.