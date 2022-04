Plataformas de Freelance se han convertido en opción laboral para algunos nicaragüenses

9:15 a.m.

Desde que inició la pandemia en Nicaragua, trabajar de forma remota desde casa, se ha popularizado entre las personas que hablan el idioma inglés.

Muchas empresas en Nicaragua, incluyendo los centros de llamadas, o Call Centers, decidieron enviar a sus empleados a realizar trabajos de oficina, desde sus hogares, con el afán de evitar las aglomeraciones.

En el caso de los centros de llamadas, el trabajo consiste en asistir a clientes localizados en el extranjero en el área de servicio al cliente, ventas y traducciones.

Una de las ventajas para los empleados ha sido que las empresas proveen de computadoras y servicio de mantenimiento regular, al igual que, asistencia técnica y constante a sus trabajadores.

Sin embargo, hay otra forma de trabajo remoto que se ha fortalecido más y es el de contratista independiente o FreeLance.

En este caso, como trabajadores autónomos, los representantes de servicio al cliente deben invertir en comprar sus propias herramientas de trabajo, como computadora, audífonos, conexión a internet de alta velocidad, escritorio y sillas apropiadas. Pero no todos están preparados para hacer esa inversión. Muchos comienzan improvisando sus oficinas.

El primer paso es crear tu perfil o CV (Currículum Vitae) en Upwork, subes tu perfil y empiezas a buscar ofertas laborales, de acuerdo, a tu perfil.

“¿Cuánto puedes ganar? Una persona puede ganar entre 3$ la hora a 5$ y 8$ dependiendo de la labor, si es en venta, servicio al cliente, etc. La plataforma se queda con el 20% de lo que vos vayas a percibir. A veces te pagan semanal o quincenal de acuerdo al contratista con el que llegues a firmar”, explican

La plataforma cuenta con empresas verificadas que requieren trabajadores en diversas áreas “Esta plataforma trabaja con un sinnúmero de empresas porque está en 70 países, la mayoría de los chavalos que trabajan en los call center trabajan con esa plataforma, es eficiente porque los contratistas son mayormente empresa verificadas qué se dedica a diferentes labores”,

Agregan “Hay labores técnicas como desarrolladores de página web, bienes raíces, servicio al cliente, oficinas de dentista y seguros médicos, etcétera. Esta plataforma se ha convertido en una opción laboral para mucha gente, los chavalos de los call center se dedicaron a trabajar así. El requisito es que sepas inglés y experiencia en servicio al cliente en centro de llamadas o call center, en algunos casos el empleador te capacita”

Un reto el trabajo autónomo

Para Jimmy Davis, que reside en La Trinidad, Estelí, fue un verdadero reto incursionar en este trabajo autónomo.

Antes del año 2018, se dedicaba a transportar y guiar turistas extranjeros que venían a Nicaragua a trabajar con Organizaciones No Gubernamentales. La ruptura en la estabilidad sociopolítica, terminó con ese trabajo. Ya los extranjeros dejaron de venir al país.

“Por la necesidad de tener un trabajo para mantener a mi familia, decidí aventurarme en el mundo de los centros de llamadas. Tuve la oportunidad de conocer a alguien y esa persona fue la que me lanzó al negocio, sin tener ningún conocimiento, simplemente con el idioma inglés”, dice.

“Al principio estaba un poco temeroso. Un amigo me prestó la computadora, el local y el internet para mientras yo me ubicaba. Después, tuve que comprar mi propia computadora, conectar internet y acondicionar el lugar para poder hacer mi propia oficina. Prepare un lugar en donde no hubiera ninguna distracción y distorsión del sonido”, explica.

Jimmy encuentra muchos beneficios al trabajar desde casa. Uno de ellos, es que reduce el tiempo que se toma en ir y regresar desde un trabajo convencional, a casa y así dedica más tiempo a su familia.

“No tengo que ir a comprar mi almuerzo a otro lado, porque estoy a sólo pasos de mi cocina. Tengo un poco más de libertad porque es como si este fuera mi propio negocio y estoy cómodo en mi casa”, cuenta.

Jimmy descubrió su interés por aprender inglés, desde que estaba en secundaria. Luego se registró en una academia, en donde aprendió un poco de gramática. Tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y familiarizarse con el llamado “American Way of Life” o forma de vivir en los Estados Unidos.

Esto le ayudó a conseguir trabajo remoto como intérprete. El recibe llamadas en donde escucha a dos personas, una de ellas hablando en Inglés. Al mismo tiempo, Jimmy interpreta al español esa conversación, para otra persona en la línea telefónica.

Con respecto al progreso de este trabajo en el futuro inmediato, Jimmy cree que es bastante incierto.

“Por el momento estamos bien, pero no se sabe que puede pasar por la situación socio política; es bastante complicado porque no sabemos si vamos a tener los servicios básicos disponibles para seguir trabajando” dice.

Para Joselyn Vargas, la decisión de trabajar desde casa de manera independiente, se convirtió en su mejor experiencia. Ella trabajó por años en los centros de llamadas, en donde la carga laboral le afectaba, ya que los horarios de trabajo son repartidos de acuerdo a su desempeño y el volumen de llamadas que asistía, eran mayor a lo que en realidad podía manejar.

“Un amigo me sugirió que trabajara desde mi casa como freelancer. Empecé a trabajar desde mi habitación, para mitigar el ruido de la calle. Mi mamá me prestó su computadora para empezar. Luego compré un escritorio adecuado y una silla reclinable, porque estuve trabajando en una silla de plástico por algún tiempo”, cuenta.

Joselyn considera que esa dificultad le lleva a la conclusión de que en Nicaragua no hay cultura de acondicionar un área para el estudio y muchos hogares no poseen una computadora o un escritorio.

En esta línea de trabajo independiente, el pago ofrecido ronda los 5 a 10 dólares por hora trabajada, y algunos con el beneficio de tener fines de semana libres.

Hay quienes obtienen ingresos hasta de 1000 dólares al mes, depende la labor a que se dediquen.

Otra de las dificultades que enfrentan quienes trabajan desde casa, es la conectividad a un servicio de internet constante. Se cree que el costo del servicio no corresponde con la calidad o estabilidad que algunas empresas de internet ofrecen.

Una de las formas utilizadas para encontrar trabajo remoto, es a través de plataformas de subcontratistas. La más utilizada en Nicaragua es Upwork, que actualmente provee servicios de empleos remotos en 70 países.

Se desconoce cuántas personas trabajan con este sistema en Nicaragua. Pero quienes ya lo hacen, se han agrupado por medio de las redes sociales, para compartir información sobre ofertas de trabajo, compra y venta de equipos y asesoría de como transferir sus salarios a cuentas bancarias locales.