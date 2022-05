Daniel Ortega anuncia plan de "ahorro", tilda de "mentira" que todo esté más caro

El dictador bautizó las medidas implementadas como “una política de ahorro para garantizar que se mantengan todas las actividades económicas, que se mantengan y que no tengan el pretexto de decir que ahora todo es más caro”.

El dictador Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa la presidencia de Nicaragua reapareció la noche del miércoles para celebrar el 127 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino. El mandatario designado admitió que tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y los precios del petróleo a consecuencia de la invasión militar de Rusia a Ucrania, su régimen ha entrado en austeridad.

“Eso hay que tenerlo bien claro. Los tiempos han cambiado. El mundo era otro antes de que se produjera este enfrentamiento entre el imperialismo yankee, el imperialismo europeo, la OTAN, contra la Federación Rusa y con la multitud de sanciones que han lanzado afectando al mundo”, afirmó el dictador Daniel Ortega.

Lea: Daniel Ortega: "yo les digo al yanqui, olvídense no nos interesa ir a esa Cumbre" de las Américas

Daniel Ortega recordó que antes de que Estados Unidos impusiera sanciones económicas a funcionarios de su régimen y a algunas instituciones, así como a Rusia tras la invasión militar a Ucrania, no había necesidad de implementar medidas de austeridad.

Antes de esas sanciones, Ortega dijo que “nosotros teníamos un excelente programa, excelente presupuesto, pero tenemos que ajustarlo a las circunstancias, concentrando los recursos donde nos den el mayor rendimiento, el mejor resultado”.

"Aquí hemos hecho un esfuerzo extraordinario y lo continuaremos haciendo para sostener las condiciones básicas que nos permitan que la economía se desarrolle, que la economía avance, que la economía no retroceda”, añadió.

“Y partiendo de un principio y esto es importante que lo tengamos todos los nicaragüenses claro, partiendo de un principio: el que mucho abarca poco aprieta. Ese es un principio. Entonces, en todos los programas que estamos desarrollando, desde las diferentes instituciones, en los programas que estamos desarrollando desde las alcaldías, en los programas que desarrollamos en las diferentes regiones de nuestro país, en la Región Autónoma del Caribe Norte y el Caribe Sur, tenemos que reajustar los programas con los que veníamos trabajando porque los tiempos han cambiado”, expresó Daniel Ortega en su discurso en el que apreció rodeado por funcionarios sancionados.

Lea más: Chino Enoc es detenido por la Policía y trasladado al Chipote

El dictador bautizó las medidas implementadas como “una política de ahorro para garantizar que se mantengan todas las actividades económicas, que se mantengan y que no tengan el pretexto de decir que ahora todo es más caro”, añadió.

Contra empresarios

En su discurso, el mandatario designado advirtió que irán contra aquellos empresarios o personas que desmientan su política de gobierno.

“Nadie puede decir que todo es más caro porque subió el precio de la gasolina, porque no está subiendo. Nadie puede decir que todo es más caro porque subió el precio del diésel, porque no está subiendo. O porque subió el precio del gas, porque no está subiendo. O porque subió la tarifa de energía, porque no está subiendo. O porque subió la tarifa de agua, porque no está subiendo”, advirtió Ortega.

“Estarían mintiendo. Estarían actuando como las personas que aprovechan situaciones como estas para mentir y decir que están perdiendo y entonces empezar a pedir lo que ellos deben producir que es lo que les corresponde en estas circunstancias”, manifestó.

Lo cierto es que en los mercados capitalinos, los productos de la Canasta Básica se encuentran más caros y en el caso de los granos básicos, los comerciantes y productores han afirmado que no solo el costo del combustible influye en el alza de los precios, sino también los alto precios en los insumos para producirlos o el aumento en los impuestos cobrados por la entidades gubernamentales. La canasta básica alcanzó en abril de este año, los 17,219.68 córdobas.

"Hay quienes están apostando a que no podamos sostener, e inventan incluso que subió el precio, porque subió es cierto, sube en el mercado mundial, y qué hacemos aquí, lo que subió en el mercado mundial y que tendría que aplicarse aquí en el galón de combustible, en el galón de diesel, en el gas, que es lo que hacemos, inmediatamente con los fondos que están en el presupuesto, que están ya organizados para diferentes actividades, e instalan, se colocan para cubrir esto que es básico, porque manteniendo el costo del combustible estable”, expresó el dictador.

Lea también: Policía Anielka no solo pide coimas, dio falso testimonio en caso de preso político Justo Rodríguez

“Entonces todas las otras actividades pueden desarrollarse, todos los desafíos se pueden enfrentar ya estando con mayor holgura. Este es un punto estratégico, es el talón de Aquiles para cualquier economía", insistió.