Bukele entregará $75 millones a alcaldías por huracán Eta

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer en cadena nacional, el martes por la noche y después de implementar la alerta roja por el paso del huracán Eta, que entregará 75 millones de dólares provenientes de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las 262 alcaldías del país para enfrentar la emergencia.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la presidencia, los fondos forman parte de los 250 millones de dólares que el BID entregó al país para responder a la emergencia sanitaria originada por la pandemia y mantener el equilibrio de las finanzas públicas.

“Las 262 comisiones de @PROCIVILSV ya están activadas, sabemos que son presididas por los alcaldes. Para que no digan que no hay dinero, he dado la orden para que transfieran de manera inmediata $75 millones para que pueden usarse”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/v9vwe68hnP