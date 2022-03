Sepultan a Jaime Moreno, segundo nicaragüense muerto en tráiler abandonado en México

La primera víctima fue Clorinda Alarcón, de 20 años, quien tenía 33 semanas de embarazo.

Este domingo fue sepultado el nicaragüense Jaime Moreno Mendoza de 39 años, quien es la segunda víctima del grupo de migrantes abandonados en el contenedor de un tráiler en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, México. La primera víctima fue Clorinda Alarcón, de 20 años, quien tenía 33 semanas de embarazo.

En la homilía, un líder religioso lamentó la forma en que murió Jaime, pero aseguró que a pesar de las circunstancias Dios permite las cosas para que no nos aferremos a este mundo.

“Estamos reunidos en este lugar para celebrar la eucaristía por el eterno descanso de nuestro amigo Jaime, mientras entraba el cadáver me fijaba en la foto y cualquiera de nosotros podría decir que tenía toda una vida por delante, es lamentable la manera en cómo algunas personas mueren. A veces nos preguntamos o le preguntamos al señor ¿por qué? ¿por qué tuvo que correr esa suerte? ¿por qué tuvo que morir de esa manera un niño, un joven? definitivamente llevaba un sueño, pero ese sueño se vio truncado por las circunstancias”, dijo

El padre expresó que la muerte no tiene edad y en ocasiones es fácil echarle la culpa a Dios “a veces preguntamos ¿por qué no lo protegiste? ¿por qué no lo cuidaste? pero Dios trabaja de maneras misteriosas y ahí donde está Jaime Dios se comunica con nosotros, nos olvidamos de algo fundamental y es que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida independientemente como la vivamos le pertenece a Dios”

También lamentó que sean los padres de Jaime, quienes tengan que sepultarlo “ahí donde está Jaime aquí también está la voluntad de Dios, que duro muchachos esto es fuerte siempre he dicho que nosotros somos los que enterramos a nuestros padres, pero qué pasa con los padres que les toca enterrar a sus hijos y es un dolor que no se puede expresar con palabras humanas, hay que pedirle al Señor que le dé a la familia doliente las fuerzas que tanto necesita para superar está realidad”

Jaime Moreno era originario del municipio Santo Tomás del Norte de Chinandega, trabajó y vivió en Costa Rica junto a su esposa Vilma Umanzor, antes de viajar regresó a Nicaragua para despedirse de la familia e irse hacia Estados Unidos.

Hechos

El pasado 06 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México reportó que unas 200 migrantes extranjeras fueron abandonadas en el contenedor de un tráiler y que fueron halladas el sábado 05 de marzo en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, norte del país.

En el lugar fue atendido y trasladado al Hospital "Amparo Pape de Benavides", el nicaragüense Jaime Moreno, quien ingresó inconsciente, pero por la complicación del caso lo trasladaron al Hospital General de Saltillo al requerir atención de tercer nivel por falla renal donde falleció.

Ángel Cruz García, director del hospital “Amparo Pape de Benavides” comunicó que el paciente lo trasladaron a las 17:00 horas del martes en una ambulancia de alta tecnología al Hospital General de Saltillo, pues necesitaba una hemodiálisis, lo que requiere de equipo e instrumental especial.

“Se entregó el paciente a las 19:50 horas en el hospital y se dejó en una condición muy grave, obviamente iban a revisarlo y hacerle los procedimientos que correspondieren”, manifestó.

Agregó que le retiraron el respirador artificial y respondió favorable, pero en el paso de las 72 horas que son críticas en cualquier situación, comenzó a tener complicaciones con daño hepático y renal, posiblemente derivado de alguna enfermedad crónica que presentaba.