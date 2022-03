Denucian que autoridades en Nicaragua roban pertenencias a migrante muerto repatriado

Jaime, era el segundo entre ocho hermanos. Por muchos años se dedicó a la Panadería, junto a su hermano Pedro soñaban poner un pequeño negocio en Nicaragua, pero la situación política y económica que atraviesa el país, los obligó a cambiar de planes.

Familiares del nicaragüense Jaime Moreno Mendoza de 39 años, quien es la segunda víctima del grupo de migrantes abandonados en el contenedor de un tráiler en México, denunciaron en 100%Noticias que las autoridades nicaragüenses los amenazaron con no entregar el cuerpo solo porque solicitaron abrir el ataúd para verificar que se trataba de Jaime.

Pedro Moreno Mendoza, hermano mayor de la víctima, denunció en 100%Noticias que los funcionarios del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino no entregó las pertenencias de Jaime, y por si fuera poco los amenazaron con no entregar el cuerpo.

“Yo recibí una videollamada del fiscal para que identificara las pertenencias de mi hermano, el fiscal y el juez del caso me informaron que sus cosas personales, las fotos de sus hijos, teléfono, billetera y dinero, iban a ser enviadas junto con el ataúd, tengo las capturas de pantalla de las cosas de él, ayer (sábado) llegó el cuerpo de mi hermano a Nicaragua y nos llevamos la sorpresa que no nos dejan abrir el cuerpo en el aeropuerto algo que es normal”

Agrega “Yo trabajé en funeraria en El Salvador y sé cómo son las cosas y me imagino que son los mismos requisitos no creo que sea diferente, cuando se lleva un cuerpo al país hay que abrirlo para que la familia vea si el cuerpo es realmente, pero a ellos más bien lo amenazaron los de la funeraria y las autoridades del aeropuerto que si lo abría los iban a retener, los iba a multar y les iban a quitar el cuerpo”

Para evitar que no les entregaran el cuerpo, la familia tuvo que llevárselo tal y como estaba “por temor a represalias y por temor a tener mayor mayores problemas (...) entonces ellos sacaron el cuerpo hasta la calle y no permitieron abrir el cuerpo, no permitieron abrir la caja para que mi familia se fijará si iban sus pertenencias, se pusieron violentos no permitieron que abrieron el féretro”

El hermano de Jaime, lamenta que los funcionarios nicaragüenses jueguen con el dolor de una familia que ha perdido a un ser querido en esas circunstancias.

“Los nicaragüenses deberíamos de sentirnos con respaldo de las autoridades que nos faciliten las cosas, pero es al contrario, en el extranjero nos tratan mejor que en nuestro país. Es impresionante que jueguen de esa manera con el dolor de las personas, que jueguen con el dolor de una familia que está sufriendo la partida de un ser querido y que nos traten de esa manera es impresionante ver hasta donde han llegado las autoridades de nuestro país”, lamentó

Nos enteramos por las noticias

Pedro relató a 100%Noticias que se enteraron del fallecimiento de su hermano a través de los medios mexicano, quienes posteriormente lo pusieron en contacto con el fiscal del caso.

“Cuando mi hermano venía de camino tenía mucha comunicación conmigo cuando estaba en Tabasco me dijo hoy salimos que se iban a subir en un tráiler, yo le dije, que Dios te acompañe estamos en comunicación yo estaba preocupado, sé que las cosas en un tráiler son peligrosas perdimos comunicación mucho tiempo. Cuando él se comunicó conmigo estaba en el distrito federal yo creí que ellos iban a parar ahí porque habían viajado más de 12 horas en el tráiler, luego me escribe y me manda un mensaje que lo llevan de paso que no pararon entonces yo me preocupé y le dije a él que si se podía bajar del tráiler que se bajara porque no iban a aguantar mucho tiempo, como a las cuatro horas me escribió que se iban asfixiando en el tráiler y que quizás ya no me iba a poder contestar porque ya no tenía recarga, yo me fui corriendo a ponerle una recarga y le escribí y le dije que llamarán al 911 para que los rescataran pero él ya no vi el mensaje y ya no supe nada más de él”, relató

En las siguientes horas de angustia, la familia llamó a migración y hospitales, pero la incertidumbre incrementaba pues no tenían noticias de Jaime, en ese momento los medios mexicanos solo reportaban la muerte de la nicaragüense Clorinda Alarcón, quien estaba embarazada. Aún con esperanzas de que estuviera con bien, la familia siguió esperando, pero llegó una llamada del Hospital "Amparo Pape de Benavides", a la esposa de Jaime notificando que estaba hospitalizado.

“Se comunicaron con mi cuñada en Costa Rica desde el hospital dónde estaba él recobró la conciencia y pudo hablar con la doctora pudo dar el nombre de su esposa (...) luego perdimos contacto con el hospital porque fue trasladado al día siguiente un hermano que está en Costa Rica vio la noticia es un medio de comunicación en México que mi hermano había fallecido, nosotros no sabíamos nada entonces”

Ante esta tragedia, Pedro llama a los nicaragüenses a ser precavidos si piensan emprender esta travesía “es un camino muy difícil con muchos obstáculos yo pasé muchas nunca le dije a mi familia para no preocuparla pero México es muy peligroso cuando uno entra a territorio mexicano uno no veo otras personas sino los coyotes y a los migrantes que van uno, a veces se come, hay días que no se come, toca dormir en el monte, viajar en tráiler, con 300 hasta 600 personas sin agua, sin ventilación, la situación es bien difícil”

“Vivimos juntos en Costa Rica, teníamos planes de poner una pequeña empresa en Nicaragua para trabajar juntos. La idea era regresar en Nicaragua pero usted sabe la situación que está en Nicaragua es bien difícil ir a trabajar, entonces él tomó la decisión de dejar Costa Rica y venirse para EEUU, fue a despedirse de mis padres y le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, me dijo que venía confiado porque todas las cosas le habían salido bien y estaba confiado en que Dios le iba a ayudar por eso él decidió viajar”, cuenta Pedro

Jaime era originario de la comunidad Ojo de Agua en Santo Tomás en Chinandega. Dejó dos menores en la orfandad de 15 y 6 años de edad.