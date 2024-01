En el documento no explican las razones del cierre, pero activistas opositores radicados en Los Ángeles indican que el motivo puede ser represalias políticas contra los nicaragüenses que se han exiliado, o se han trasladado vía parole humanitario

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2024 04:57 PM

El consulado de Nicaragua en Los Ángeles, California "cesa funciones" según un aviso que pusieron en la puerta de la sede consular. En el documento no explican las razones del cierre en uno de los Estados con más población residente nicaragüense en Estados Unidos, después de Miami.

"El Consulado General de la República de Nicaragua en Los Ángeles, California, por este medio informa a todos sus connacionales que el Consulado de la Ciudad de Los Ángeles cesa funciones a partir del día de hoy 19 de enero de 2024", dice el aviso y remiten a los nicaragüenses que para todo trámite consular se dirijan a "nuestras sedes en las ciudades de Miami, Washington o New York".

Falta de usuarios por maltrato, pésimo servicio y razones políticas podrían ser parte de la decisión del régimen nicaragüense en cerrar el consulado en Los Ángeles, una ciudad donde se han realizado decenas de marchas contra la dictadura. Comunicado del Consulado de Nicaragua en Los Ángeles, California con aviso del cierre o cese de funciones.

Gretel Campbell, activista azul y blanco opositores e integrante de la diáspora, ha sido parte de este grupo de nicaragüenses que se han movilizado en protesta contra el régimen en el consulado.

"Para mí, el cierre tiene que ver porque la mayoría de los nicaragüenses que vivimos al sur de california no nos identificamos con el régimen. La mayoría estamos en contra de lo que sucede en Nicaragua. Muchos de nosotros dejamos de usar esos servicios del consulado. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de nicaragüenses que han emigrado, la mayoría no pueden ir al consulado, creo que esa es una de las razones, no estaban activos atendiendo a la comunidad", dijo a 100% Noticias Campbell.

También considera que puede ser parte de la persecución del régimen con la aprobación en la Asamblea Nacional en segunda legislatura del artículo 21 de la constitución política que establece la pérdida de nacionalidad por "traición a la patria".

"Viendo lasleyes que aprobaron que dejamos de ser nicaragüenses los que ellos consideran traidores a la patria, es parte de la presión a los nicaragüenses que estamos fuera y nos pronunciamos en contra del régimen" destacó Campbell.