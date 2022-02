10:16 a.m.

La diseñadora nicaragüense Shantall Lacayo ganó la temporada 19 de Proyect Runway, un reality show de moda estadounidense producido por Bravo. Lacayo quedó de finalista entre cuatro talentos de moda y ganó el premio de 250 mil dólares.

Los diseños de Lacayo fueron valorados por Nina García, Brandon Maxwell y Tommy Hilfiger, quien fue juez invitado al programa.

"Creemos que la ganadora tiene todo lo que se necesita para ser un nombre familiar y tiene una marca que puede continuar en los próximos años" aseguró Nina García antes de anunciar a la ganadora, reportó La Prensa.

La competencia estuvo ruda, pues contó con talentosas diseñadoras que al final no le hicieron sombra a Lacayo. Las otras participantes fueron Clasity Sereal, Coral Castillo y Kristina Kharlashkina.

Shantall Lacayo celebró en grande el triunfo y se observó muy feliz en su red social de instagram descorchando una botella de champagne.

"Cuidado, soy un tigre" expresó Lacayo en instagram y agradeció a Proyect Runway Bravo por el premio y la oportunidad.

"He soñado con este momento durante tanto tiempo (...) no se trata solo de que yo gane esta competencia, se trata de que mi familia gane esta competencia, no puedo creerlo. Tantas puertas que se han cerrado" dijo Shantall en el programa que le dio el triunfo a su talento.

Lacayo también logró ganar cuatro de los 12 retos de la competencia y el último de ellos fue armar una colección con un presupuesto de 10 mil dólares en un período de seis meses.

Shantall Lacayo vive en Miami, Estados Unidos, tras obtener una visa de talentos en el 2018, junto a su esposo el fotógrafo, Yorch Sans.

En el 2010 participó en Proyect Runway Latin América, cuyas grabaciones se desarrollaron en Argentina, y obtuvo el puesto de segunda finalista.

Shantall se graduó en Marketing en la Universidad Americana (UAM) en Nicaragua y estudió Diseño de Modas y Tecnología Textil en la Escuela Argentina de Modas, en Argentina.