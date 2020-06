El Ministerio de Salud sandinista en Nicaragua despidió a casi una decena de médicos en represalia política por firmar el pronunciamiento en el cual llamaban a “cuarentena nacional voluntaria” en el país.

Los médicos despedidos que recibieron sus cartas son:

1. Dr. Ignacio Molina, Cirujano Oncologo, Hospital Manolo Morales

2. Dra. Martha Bendaña, Internista, Hospital Manolo Morales

3. Dra. Leonor Morin, Otorrinolaringóloga, Centro de Salud y Policlínico Francisco Morazán

4. Dra. Maria Nela Escoto, Anestesióloga, Hospital Lenin Fonseca

5. Doctora Yamileth Sanchez, Ginecóloga, Hospital de la Trinidad

6. Erlin Antonio Espinoza, pediatea. Minsa filial Rivas

7. Dr. Fernando Rojas, anestesiólogo del Hospital Bertha Calderón.

8. Dra. Linda María Barba Rodríguez, Radióloga, Hospital Lenín Fonseca

A esta lista se agrega al Dr. Adolfo Díaz, cirujano laparoscopista, quien decidió renunciar en solidaridad con sus compañeros de trabajo. El doctor Díaz renunció de sus funciones en el Hospital Lenín Fonseca.

En las cartas de despido el Minsa sandinista no justifica los motivos que llevaron a prescindir de los servicios de los profesionales de la salud.

En la carta de despido de la doctora María Nela Escoto López se lee “Por este medio les notifico la terminación de su contrato de trabajo en el cargo de anestesióloga que ha venido desempeñando para esta institución dicha terminación de contrato surte efecto a partir de la fecha”

Ante esto, la médico alegó no estar de acuerdo con el despido “Despido del cual no estoy de acuerdo, no hay ninguna causa justa y en todo caso tengo una resolución de incapacidad del 60% por el cual se contempla en el convenio colectivo, me puedo acoger a la cláusula del convenio colectivo en la que se contempla mi situación por enfermedad laboral”. Dicho despido fue firmado por Marvin William Cortés Duarte, responsable de la oficina de recursos humanos del Hospital Escuela Doctor Antonio Lenin Fonseca Martínez.

En el caso de la médico Leonor Eugenia Morín Muñoz “Por este medio les notifico la terminación de su contrato de trabajo en el cargo de otorrinolaringólogo que ha venido desempeñando para esta institución dicha terminación de contrato urge sus efectos a partir de la fecha”. Despido firmado por María Mercedes Espino responsable de recursos humanos Policlínica Francisco Morazán.

En el caso de los profesionales de la salud Marta Yadira Bendaña Morales e Ignacio Molina Cervantes “Por este medio les notifico la terminación de su contrato de trabajo en el cargo de internista que ha venido desempeñando para esa institución, dicha terminación de contrato suerte en sus efectos a partir de la fecha”. Ambos despidos fueron firmados por Alicia Martínez responsable de recursos humanos Hospital Escuela doctor Roberto Calderón Gutiérrez, misma que firmó el despido del reconocido infectólogo doctor Carlos Quant.

Al respecto, el Médico Quant reaccionó en redes sociales “Acaban de despedir del Hospital Manolo Morales a la Dra. Martha Bendaña, colega internista, por asumir una posición independiente, por brindar ayuda humanitaria a los médicos y resto de personal de salud y por solidarizarse conmigo el día que me expulsaron. Mis respetos y solidaridad”.

Al mismo tiempo Quant denunció que “despidieron del Hospital Manolo Morales a los doctores Sergio López, cirujano hepatólogo, Ignacio Molina, cirujano oncólogo y Tania Munguía, internista, por exigir a las autoridades y por distribuir -de manera altruista- medios de protección adecuados para el personal de salud. Todos ellos firmantes de los pronunciamientos de médicos independientes. Nuestro apoyo y solidaridad con ellos”.

El Médico Rommel Meléndez sostiene que los despidos que realiza el sistema de salud público es para evitar que los médicos informen lo que ocurre en los hospitales del país. “Ellos se están deshaciendo de los médicos en el sistema de salud que piensan que están pasando información, los médicos que les contradice a los directores y a FETSALUD a esos son los que están despidiendo”.

Según Meléndez, el régimen sandinista está utilizando a los estudiantes de medicina recién egresados para que atiendan en las unidades de emergencia de los centros de salud primarios. “La unidad de acción primaria o centros de salud pusieron a atender la emergencia a pacientes con COVID-19 a los chavalos recién egresados, a los que están saliendo del servicio social porque saben que los pueden coaccionar porque si dicen algo les anulan los títulos”.

El Médico José Borge de la Unidad Médica Nicaragüense lamentó el deceso de otro profesional de la salud y en un día negro para los profesionales de la salud por los despidos arbitrarios del régimen sandinista en Nicaragua.