Mike Pompeo promete más presiones a dictador Daniel Ortega, tras sanciones a su hijo y testaferro

El Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtió que continuarán presionando al régimen de Daniel Ortega, tras sancionar a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, su empresa Difuso, asi también a José Jorge Mojica Mejía, testaferro de la familia dictadura y la emprea SYDITEC O Mundo Digital.

En la nota del departamento de Estado y que compartió el Secretario de Estado Mike Pompeo, destacan que la empresa Difuso es "utiliza para acallar a voces independientes, difundir la propaganda del régimen y defender la violencia y la represión perpetradas por Ortega”.

Y por otro lado señalo que la Empresa Mundo Digital S.A “Desde hace tiempo, se benefician a través de acuerdos corruptos con el régimen, tanto con el fin de enriquecerse como de facilitar que asociados del régimen eludan sanciones” menciona la nota.

Además, aclara que las designaciones dispuestas hoy están orientadas contra quienes colaboran con la corrupción del régimen de Ortega.

“Estados Unidos seguirá adoptando las medidas que resulten necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y ejercer presión sobre el régimen de Ortega a efectos de que desista de reprimir a la población, garantice las libertades civiles básicas y posibilite las condiciones para que haya elecciones libres e imparciales que contribuyan al restablecimiento de la democracia en Nicaragua” agregó Mike Pompeo.

