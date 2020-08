Marvin Rodríguez López, preso por ser solidario con lucha azul y blanco, fiscalía pide 24 años de cárcel

La cárcel ha golpeado duramente al reo político Marvin Rodríguez López de 53 años de edad, "él era un hombre gordito y ahora está bastante delgado" dijo su esposa Lizeth Barrera a 100% Noticias.

Rodríguez fue acusado por tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y otros explosivos. Su detención fue el 22 de mayo del 2020, pero la acusación fiscalía con información de la policía dijo que lo capturaron el 23 de mayo cuando pasaba por un retén policial en supuesta "actitud sospechosa", pero "la realiad es que se lo llevaron viernes 22 de mayo y el 23 ya estaba en el Chipote" alegó su esposa quien insiste en que el "encarcelamiento es una injusticia, él es inocente de lo que se le acusa".

Barreda informó que la policía sandinista allanó una vivienda de su propiedad ubicada en Masatepe y que estaba en alquiler, ahí la policía dijo que encontraron "las supuestas armas, municiones y sustancias explosivas...y no habitamos esa casa, estaba alquilada, en el juicio presentamos los contratos de alquiler, ellos no tenían ninguna orden de allanamiento, rompieron candados, entraron y no había nadie en ese lugar" manifestó.

Rodríguez y Barrera viven en el barrio Monimbo, Masaya y Don Marvin se dedicaba a la venta de repuestos automotrices en un pequeño negocio en su casa de habitación.

"Es evidente que son acuaciones falsas, pruebas inventadas, es una aberración mental lo que hacen es ensañarse con las personas, de sacarlas de su rutina de la comodidad de sus hogares para encerrarlas por el simple hecho de hacer uso de su libertad de expresión, si Dios mismo nos da libre albedrío, ¿quienes son ellos para no permitirle a las personas pensar como su conciencia se los dicte?, ¿quiénes son ellos para decirle a la población a quién deben de apoyar, a quién deben de creer, cuáles deben ser sus principios, cuáles deben ser sus convicciones, si Dios mismos nos dio libre albedrío? cuestiona Barreda.

Don Marvin se encuentra preso en el sistema penitenciario Jorge Navarrro conocido como "La Modelo" de Tipitapa en la Galería 5 Alta, celda 27. Se involucró en las protestas aportando comida a los manifestantes, pero "no partició en ningún tranque, él tuvo la decisión de expresarse conforme era su pensamiento y le nacía apoyar con alimento y económicamente" aseguró Barrera.

Don Marvin, antes de abril de 2018 era simpatizante del FSLN, hizo el servicio militar, creía en los "principios revolucionarios, pero inmediatamente en abril del 2018, cuando él vio la agresión que le hicieron a los ancianos por protestar en reformas al INSS y la gente reaccionó en defender a los ancianos, él no dudó en discernir que era una actitud en contra del pueblo, una actitud irracional y contraria a principios revolucionarios, su pensamiento y su pecado ha sido no callarlos" comenta doña Lizeth.

Desde la cárcel don Marvin espera que se hagan más plantones como el anterior que se realizó en el Diario La Prensa y espera que participen más personas, que se vea la unidad en la lucha por la libertad de los presos políticos.

"Marvin Antonio está de acuerdo con plantones, denuncias constantes en medios masivos como radio, televisión pero él piensa que no debería de ser un poquito por aqui y un poquito por allá, sino en verdadera unidad, inclusive los plantones con más gente, más pueblo, porque la unidad hace la fuerza, el poder verdaderamente radica en el pueblo y no en los gobernantes, pero nos hemos llenado de miedo, de temor y hemos dejado que de esa manera tomen el control, pero él me ha expresado que si de verdad hubiera unidad y si más personas estuviéramos expuestos se viera la unidad" concluyó doña Lizeth Barrera.