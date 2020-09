Más asedio policial a opositores porque se organizan en territorios

La sancionada policía sandinista asedió este fin de semana a integrantes de la Coalición Nacional, excarcelados políticos, miembros del partido Ciudadanos por la Libertad, Alianza Cívica, así como al líder campesino Freddy Navas.

Este sábado, la policía asedio la reunión del comité nacional de Coalición Nacional en Carazo. Desde tempranas horas el local donde se realizaría la reunión fue prácticamente rodeado y hubo amenazas al propietario de suspender o cancelar las operaciones por alquilar el lugar. Los oficiales antimotines se apostaron en la Quinta Lupita en Carazo.

Leer más: Sandra Ramos: "no les tengo miedo, aquí vengo a dar la cara" Policías se retiran de oficinas del Movimiento María Elena Cuadra

Freddy Navas, excarcelado político y ex integrante del Movimiento Campesino denunció hostigamiento policial en su vivienda. Lo mismo ocurrió con el expreso político y empresario turístico de Somoto Gonzalo Cáceres “sufro asedio policial, no me dejan salir de la vivienda, pero ni en bicicleta”, confirmó a 100% Noticias.

En redes sociales, el sector Estudiantil y Juvenil denunció ¡No más asedio a la juventud nicaragüense! “Exigimos respeto a la integridad del estudiante Jonathan López y su familia”. Una patrulla policial se apostó afuera de la casa de López.

¡No más asedio a la juventud nicaragüense!



Exigimos respeto a la integridad del estudiante Jonathan López y su familia.



La policía sancionada esta asediándolos frente a su vivienda. #FSLNEsTerrorismo@CIDH @BiancaJagger @OACNUDH pic.twitter.com/6Mdq0raAme — Sector Estudiantil y Juvenil U. (@estudiantil_u) September 26, 2020

Integrantes de la Alianza Cívica reportaron que la policía los retuvo por una hora en el municipio Cinco Pinos en Chinandega y denunciaron que los oficiales les tomaron fotografías y revisaron sus documentos.

“Denunciamos los actos de acoso, intimidación y hostigamiento a nuestros integrantes y colaboradores. La policía del régimen hostiga, intercepta y detiene a integrantes de la Alianza Cívica y equipo de territorios”, indica el reporte en redes sociales.

Denunciamos los actos de acoso, intimidación y hostigamiento a nuestros integrantes y colaboradores. La policía del régimen hostiga, interceptan y detienen a integrantes de la Alianza Cívica y equipo de territorios en el municipio de Cinco Pinos, departamento de Chinandega. pic.twitter.com/tMHHbET9l0 — Alianza Cívica Nicaragua (@AlianzaCivicaNi) September 26, 2020

En Rivas, el partido Ciudadanos por la Libertad denunció que la policía apostó una patrulla frente a la casa departamental para intimidar a los directivos de esta organización política, quienes realizaban un encuentro este sábado.

Leer más: Policía impide al consuegro de Ortega, Don Lolo Blandino y esposa salir de su vivienda

“Es preocupante el incremento de los asedios que viene realizando la policía en contra de los opositores, que buscamos organizarnos dentro de Ciudadanos por la Libertad, pero el miedo no debe vencernos, porque más del 70% de la población quiere una nueva Nicaragua y seguiremos luchando por ese cambio”, expresó Luis Díaz, presidente departamental de Ciudadanos por la Libertad en Rivas.

En Granada, Alexander Gómez, Coordinador Nacional de la Juventud CxL denunció que por segunda ocasión una caravana integrada por cinco patrullas de la policía sandinista pasan con sus sirenas encendidas y se detienen por minutos frente a su casa en la ciudad colonial.

Leer más: Eurodiputados exhortan a Daniel Ortega a recapacitar con "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros"

“Es preocupante, como el régimen sandinista busca por todos los medios evitar que sigamos fortaleciendo nuestra organización, pero nosotros tenemos claro que la lucha es cívica y no van lograr detenernos” dijo Alexander Gómez.