Joe Biden o Donald Trump, ¿quién le conviene más a Nicaragua?

A cinco días de las elecciones en Estados Unidos, la pregunta de quién conviene en la lucha por recuperar la democracia en Nicaragua, sigue vigente.

Este jueves el periodista nicaragüense Iván Taylor, preguntó al candidato demócrata Joe Biden que existe la noción que bajo una administración Biden-Harris las sanciones que fueron impuestas a estos regímenes serían removidas o suavizadas.

"No, no las suavizaría, es más a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco" prometió Biden en declaraciones a UNIVISION.

Para el analista político Bosco Matamoros, la política exterior de los Estados Unidos se basan en dos ejes fundamentales, la democracia y la seguridad, “en ese caso el gobierno del presidente Ortega violenta todo lo que son esos principios que están en la base de la política exterior de Norteamérica, por una parte la violación sistemática de los derechos humanos, la negación de elecciones que garanticen la alternabilidad en el poder” señaló Matamoros a 100% Noticias.

Matamoros considera que la administración de Donald Trump ha sido más estruendosa al momento de gestionar la política exterior de lo que tradicionalmente ha sido “para Trump o los Republicanos es fundamental las cuestiones de seguridad y que también se apoye esa relación en el tema de las libertades fundamentales” destaca el analista político.

“Por otro lado Biden ha expresado que el eje de su política exterior son los derechos humanos, la cuestión de la corrupción y la seguridad, es decir es un llamado similar al que hizo Jimmy Carter cuando enfrentó la crisis del régimen de Anastasio Somoza y que fue esencial la política de derechos humanos para que hubiera un cambio de gobierno en Nicaragua, entonces podríamos decir que la política de Biden le pone mayor peso al tema de los derechos humanos y la corrupción” dijo a 100% Noticias Bosco Matamoros.

De acuerdo con el analista tanto en una administración Trump o Biden no habría un cambio en el discurso, “podemos ver un cambio en la retórica, podemos ver que la administración Biden también le dé énfasis a las acciones multilaterales de la OEA pero también hemos visto que la administración Trump se ha movido en ese sentido dentro del contexto de la OEA y las acciones bilaterales”.

Para el exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, a los nicaragüenses "conviene una reelección de Trump" aclaró que no es que sea fans del Presidente de Estados Unidos, pero sostiene que la "política exterior de Estados Unidos es la suma de varios factores" y la "Casa Blanca es determinante porque es el Presidente quien lleva la política exterior de Estados Unidos y el Departamento de Estado es el instrumento de esa política exterior".

"Para los nicaragüenses, no con la cabeza puesta en el pasado de los demócratas porque también ellos han tenido posiciones duras en materia de política internacional, pero sí pienso en el prejuicio que se tiene acá que un eventual triunfo de un demócrata implicaría una época de luna de miel, de coqueteo de Estados unidos con regímenes de izquierda como Cuba, Venezuela, Nicaragua calificados como la triada del mal por parte de la administración republicana de Trump" analizó Díaz.

El exdiplomático considera que Trump ya definió una ruta clara que se suma a los esfuerzos para recuperar el derecho a vivir en libertad y democracia.

"La otra preocupación es que un triunfo demócrata implicaría una eventual revisión de la política interna e internacional, pero también tenemos que recordar que la política que se ha venido aplicando es producto de un consenso bipartidario obtenido en la cámara particularmente con los senadores, donde demócratas y republicanos están de acuerdo en que en Nicaragua hay una dictadura que ha habido violaciones de derechos humanos, incluyendo crimenes de lesa humanidad y que estas cosas no pueden quedar en el olvido" expresó Mauricio Díaz.