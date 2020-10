Joe Biden promete mantener sanciones a dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela

El candidato demócrata a la presidencia en Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la cadena Univision que de ganar la elección presidencial no suavizaría las sanciones a las dictaduras socialistas como las de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Biden fue entrevistado por el periodista nicaragüense Iván Taylor, quien preguntó que existe la noción que bajo una administración Biden-Harris las sanciones que fueron impuestas a estos regímenes serían removidas o suavizadas.

"No, no las suavizaría, es más a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco" prometió Biden.

El candidato demócrata reconoció la importancia de los inmigrantes en Estados Unidos, participó en un Rally de autos, una actividad donde se reunió cons sus simpatizantes.

Habló de los cubanos en la frontera con México que según él, la administración Trump los ha devuelto sin presentar sus casos. Se refirió a los venezolanos y dijo que tampoco serían deportados.

"Y los nicaragüenses también, si vamos a ser duros con sus gobiernos no podemos castigar a los que huyen de estos sistemas" reafirmó Biden en el reporte de Univisión.

Biden dijo que van a proponer un TPS para los venezolanos y que de ganar "inmediatamente presentaría ese proyecto".

La Florida es uno de los Estados clave y esta es la tercera visita que realiza Biden en 2 meses. La Florida es el que otorga más votos a quien gane en dicho Estado, destacó Iván Taylor periodista de Canal 23, UNIVISION.