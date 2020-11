"Hemos visto mucha hambre" dice Padre Rodolfo Frech sobre damnificados por Eta en Waspam, Nicaragua

9:48 a.m.

El padre Rodolfo Frech del municipio de Waspam, Nicaragua entregó este viernes donaciones en distintos albergues que refugian a familias víctimas del huracán ETA, el cual afectó con inundaciones y destrozos a múltiples comunidades del Caribe Norte del país.

El donativo del padre Frech, fueron repartidas en las comunidades de Kum, Kiwastara, Auhya Pura, Andris, Klampa, Sawa, Uran, Sih, Utla Mahta, Livikrik , Planhkira y Cabo Gracias a Dios. Las familias beneficiadas con los donativos se encuentran refugiadas en iglesias y escuelas desde el martes

También lea: "Nadie ha venido a preguntar si estamos vivos o muertos" reclama pobladora de la zona costera de Bilwi

“La gente que estaba ahí, era la gente de Kiwastara, la gente de Klampa, la gente de Sawa estaba llegando, salí hasta donde los motores están llegando porque el río de la frontera entró a más de un kilómetro, y esa es una carretera que sale hasta allá y así la gente hacen sus embarques para ir río abajo” informó el padre Frech a 100% Noticias.

Pese al temor de los habitantes de dichas comunidades, lograron salir de sus refugios para recibir la ayuda humanitaria que el padre Rodolfo Frech llevó lo más cercano posible con apoyo de la alcaldía municipal y la parroquia de la zona, quienes facilitaron medios de transporte.

“Esas comunidades llegaron con mucha dificultad porque no querían salir, la gente no quería salir por el motivo de no descuidar sus casas, pero dicen que la crecida del río les traicionó esta vez igual que el huracán Mitch, porque el río empezó a subir de la parte de atrás de sus comunidades y eso les asustó” detalló el sacerdote.

Además lea: Lluvias persistirán este fin de semana en Nicaragua

Como parte de la ayuda que el padre de Waspam llevó a estas comunidades, está la atención médica y alimentos "la gran dificultad de esta gente es la comida en los albergues, son mucha gente y poca comida” expresó.

Para este domingo el padre tiene previsto llevar más donaciones de comida preparada en dichos albergues; “Mi plan es que vamos a llevarles comida cosida, más de 2,000 bolsas de comida, porque hemos visto mucha hambre y la gente no tienen trastes para cocinar” afirmó.

Lea más: ONU lista para asistir a Nicaragua por el paso del huracán Eta

Las donaciones que el sacerdote ha logrado reunir, son facilitadas por ciudadanos que son sus amistades cercanas, asimismo, el padre Rodolfo asegura que el clima en la zona ha estado establemente soleado. Sin embargo, debido a las lluvias ocurridas en la zona norte del país provocaron el desbordamiento en los ríos cercanos a estas comunidades.