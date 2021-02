Amaru Ruiz: Nicaragua fue "negligente" en no reconocer la declaración internacional de UNESCO sobre un territorio compartido

El Ambientalista Amaru Ruiz, se pronunció tras la advertencia que realizó el Gobierno de Colombia que advirtió que podría llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la aprobación que hizo la Asamblea Nacional de la Ley que protege la "Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense". Dicha Ley para Colombia contravía el Derecho Internacional.

Para Ruiz, Nicaragua fue "negligente" en no reconocer la declaración internacional de UNESCO sobre un territorio compartido.

“Mis declaraciones a Cancillería de Colombia: La naturaleza no tiene fronteras2, no está en discusión los límites y soberanía de Nicaragua sobre su territorio, el régimen de Nicaragua negligente en no reconocer la declaración internacional de UNESCO sobre un territorio compartido, Nicaragua y Colombia se deberían de poner de acuerdo a la gestión y protección conjunta de la Reserva Seaflower” publicó el ambientalista Amaru Ruiz a través de su cuenta de Twitter.Este martes la cancillería de Colombia a través de una nota indicó que "presentó ante Nicaragua su enérgica protesta".

"Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO" dice el comunicado de la cancillería colombiana.

Los colombianos basan su rechazo porque "bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio".

El pasado 26 de enero el dictador Daniel Ortega envió con trámite de urgencia a la primera secretaria de la Asamblea Nacional la iniciativa de “Ley que declara y define Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense”, supuestamente para proteger el “patrimonio natural” de la nación. Algunos expertos consultados por 100%Noticias consideran que la iniciativa persigue el “saqueo” de la plataforma marítima a través de concesiones.

En la Ley, Ortega señala que la iniciativa surge como una “necesidad de proteger el patrimonio natural de la nación y de garantizar el derecho del pueblo a un ambiente saludable, en particular el derecho de las comunidades de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte al desarrollo sostenible y a enfrentar los impactos del cambio climático”.