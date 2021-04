Aminta Ramírez anuncia su retiro de UNIR de Alfredo César

10:12 a.m.

La comunicadora y expresentadora de noticias, Aminta Ramírez anunció en sus redes sociales que se retira del directorio de la plataforma Unión Republicana (UNIR) del conservador Alfredo César. Ramírez agradeció la apertura de UNIR al recibirla, pero no explicó las razones de retirarse. El pasado 18 de febrero Ramírez sorprendió con su integración a UNIR e incursión en la política.

"Informo únicamente por mis redes sociales sobre la reciente decisión de terminar mi colaboración con la Plataforma Unión Republicana en mi representación como Sociedad Civil. Desde un inicio fui bien recibida por el resto de directores, suplentes y demás participantes con gran aprecio y estima. Sin ser militante de ningún partido político tuve la oportunidad en tan poco tiempo de aprender y conocer de forma intensiva algunos procesos políticos que desconocía" expresó en su escrito Ramírez.

Aminta Ramírez considera que el país "necesita tener un mejor ambiente para ir a elecciones justas que den a los nicaragüenses la seguridad y confianza que tanto necesita".

Agregó "Es vital obtener una victoria contundente dando paso al relevo generacional en el cual he creído y que aquellos que cuentan con la experiencia política y mente brillante, sean hoy nada más que esos asesores que empujen, propongan y acompañen a las nuevas generaciones".

Insistió en que la unidad entre todos los sectores se concrete entre "protagonistas" que "no obedezcan a las agendas progresistas y comunistas, tal y como lo he venido señalando desde tiempo atrás. La política, sostengo, no es una mala palabra, es el arte de gobernar y podemos incidir positivamente en el momento correcto" expresó la comunicadora.

Ramírez dijo que continuará en sus redes sociales informando con objetividad y equilibrada.