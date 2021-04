9:10 a.m.

Luego que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, quien está exiliado en Costa Rica, tras renunciar del cargo en enero del 2019, confirmó la participación del Ejército de Nicaragua con la entrega de armas a policías y paramilitares para sofocar la rebelión de abril del 2018. La institución castrense salió al paso y rechazó categóricamente los señalamientos “no tienen ningún fundamento”.

En una entrevista a LA PRENSA, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua (EN), coronel Álvaro Rivas, negó la participación del Ejército “no tienen ningún fundamento y de todas aquellas personas que tratan o señalan a nuestra institución sobre acciones que nunca hemos hecho”

Rivas manifestó que los señalamientos son totalmente “falsos” y carecen de “objetividad”, al mismo tiempo, recordó que el 10 de julio de 2018 en una nota aclaratoria expresaron “El Ejército de Nicaragua reitera que tiene control absoluto de su personal, armamento y medios de todo tipo”.

La semana pasada, el ex vicepresidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, dijo que una de las razones que le motivó a renunciar y denunciar fue cuando tuvo a la vista, los dictámenes de Medicina Legal, que evidenciaban el uso de francotiradores para "asesinar" a los jóvenes en 2018.

"Yo me leí todos los dictámenes antes de renunciar y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, a la cabeza a la parte del cerebro nuca, o tiraban a la parte frontal al cuello o al corazón y la gran cantidad de dictámenes de Medicina Legal, a lo cual yo tuve acceso porque yo era Magistrado y podía pedirlo (...) ese tipo de procedimiento te indica que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos que no fue un enfrentamiento normal" expresó Solís.

El magistrado sostuvo que el armamento utilizado es de uso militar "Tengo la percepción que las armas efectivamente eran armas del Ejército, eso es una cosa que es muy difícil de negar, ustedes tres lo saben (los periodistas), lo cual implica algún grado de participación, haber dado armas, haber dado armas a la policía y paramilitares, ellos han dicho que no, que esas armas salieron de la calle y que no fueron ellos que la dieron, pero es algo que hay que investigar más a fondo"

Al respecto, el jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua expresó a La Prensa que no existe un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público. “Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que no se deje manipular por las campañas calumniosas contra este ejército, que está al servicio de todos los nicaragüenses, sin distingo de ninguna naturaleza”.

A pesar que el régimen de Daniel Ortega descalifica los informes de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el Ejército los utiliza de escudo para negar su participación en la represión “CIDH, Human Rights Watch, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Meseni, GIEI, en los informes emitidos no señalan al Ejército de Nicaragua de haber participado en los hechos ocurridos a partir de abril de 2018”

Sobre las sanciones individuales al Jefe del Ejército, Julio César Aviles, “hay personas que opinan sin conocimiento, dichos planteamientos son irresponsables y malintencionados. Rechazamos plenamente, toda acción injerencista de un Estado sobre otros estados”

Respecto a los vídeos que circulan en redes sociales en los que se observa a militares entrenando y gritando consignas a favor de Daniel Ortega, el vocero explicó que no son nuestras tropas militares, sino de la sancionada policía sandinista.