La periodista y esposa del precandidato presidencial Miguel Mora, Verónica Chávez denunció el arresto violento que ejecutó la sancionada policía sandinista contra Mora en su casa de habitación en la que se encuentra su hijo un menor con discapacidad. El periodista fue recapturado por supuestamente "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el régimen de Daniel Ortega.

Chávez informó que alrededor de 7 patrullas con oficiales armados rodearon y allanaron el domicilio, “estábamos acá en nuestra casa acaba de acostar al bebé cómo le decimos a un niño especial y nos encontrábamos sentados viendo televisión (...) cuando escuché como que había explotado un transformador, me asomo y eran las patadas que estaban pegándole a la puerta (...) Miguel estaba diciéndoles aquí estoy no es necesario la violencia y tratando de abrir, pero continuaban pegando patadas y rompiendo los vidrios (...) nos encañonaron y se lo llevaron”

Pese a que la policía ya había arrestado a Mora, los agentes sandinistas entraron y rompieron objetos dentro de la vivienda “tengo un niño especial y los golpes y patadas alteraron a mi hijo lo podían hacer convulsionar yo le suplicaba y les decía por favor tengan misericordia de Miguelito (menor con discapacidad) dejen de tirar las cosas el niño está en el cuarto está asustado”

Saña contra Mora

Para Verónica Chávez, el régimen de Daniel Ortega se ha ensañado con la familia Mora Chávez, primero lo encarcelaron injustamente el 21 de diciembre 2018 por ser periodista y confiscaron las instalaciones y equipos de 100%Noticias y ahora lo detienen por ser aspirante a la presidencia, lo cual no es ningún delito.

“Lo han atacado como periodista, como persona, como político hasta como cristiano, los ataques vienen de todos lados es una saña contra él, es un odio, primero fue como periodista toda una campaña de desprestigio, después de salir de la cárcel en tiempos electorales se lanzó como candidato como cualquier persona en la Coalición Nacional, ahora lo detienen como un candidato presidencial, cómo están encarcelando a los demás candidatos porque él es uno más”, manifestó

La esposa demandó respeto a la integridad física de su cónyuge debido a que la primera vez que lo encarcelaron fue golpeado y torturado psicológicamente por la policía. En 2018, Mora estuvo recluido en Auxilio Judicial conocido como “El Chipote” y luego en las celdas de máxima seguridad conocido como “El Infiernillo”, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa.

“Yo quiero demandar la integridad física de Miguel en el 2018 lo golpearon y le fregaron sus ojos, su vista y espero que no lo toquen ni le hagan ningún daño yo necesito que me digan dónde tienen mi marido que me lo presenten y que me diga si lo van a tener ahí, también tiene derecho a tener su abogado no el abogado que ellos quieran sino el abogado que uno no puede tener es lo mínimo como ser humano que me deje ingresar su alimentación y sus medicinas”, dijo

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió el allanamiento y la detención violenta y arbitraria contra el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora por parte de la Policía en su casa de habitación casi a la media noche de ayer domingo 20 de junio.

La detención de Miguel Mora al igual que la de todas las personas presas políticas tienen en común la "inconstitucionalidad" porque de acuerdo al artículo 33 constitucional las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente.

"Ninguna disposición constitucional autoriza allanamientos y capturas en horas de la noche para someter a una investigación por 90 días y además para mantener a las personas en aislamiento sin comunicación con sus familiares y su defensa en consecuencia se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos humanos", informó el Colectivo.