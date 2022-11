El cuerpo del menor no ha sido recuperado, tras dos días de búsqueda por el río Matina

“Me siento abandonado” aseguró a 100% Noticias, Julio Otero, padre del niño Julio Otero de 9 años, el cual fue atacado y arrastrado por un cocodrilo a las aguas del río Matina en Limón, Costa Rica.

Los hechos se registraron el pasado domingo 30 de octubre cuando la familia decidió ir a refrescarse al río Matina, sin saber lo que les esperaba.

Julio Otero, padre de la víctima, se siente desconcertado porque las autoridades costarricenses decidieron finalizar las labores de búsqueda del menor. Hasta ahora han transcurrido dos días desde el ataque.

“Es desgarrador, estoy todavía de pie pero es una noticia de las peores que he recibido el día de ayer, me dijeron que suspendían completamente las labores de rescate”, dijo Otero en una entrevista a 100% Noticias.

A pesar que las autoridades ya no se presentaron al lugar, la comunidad de Cuatro Millas en Matina no ha abandonado a la familia nicaragüense.

“El pueblo me ha apoyado mucho, realmente estoy solo y me siento solo porque las autoridades no me han ayudado lo suficiente, el animal lo tenía en el pico y lo estaba devorando en la arena al otro lado del río y nadie hizo nada, me siento completamente destruido porque guardo la esperanza de que podemos recuperar el cuerpo de mi chiquito”, manifestó.

Ayer a través de un dron, miembros de la Cruz Roja Costarricense, lograron identificar al reptil que atacó al menor, sin embargo, no fue capturado. Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que sacrifiquen al animal.

“Ayer salió a asolearse por 4 horas, y ahí se miraba de que el animal tenía una enorme panza como decimos nosotros los nicaragüense, ese animal es el más grande ahí y mi esposa que estuvo en las fauces del animal no pudo hacer nada, no pudo quitárselo, un animal demasiado grande, demasiado fuerte no pudieron enfrentarlo”.

En la entrevista, el padre de familia considera que algunas leyes en Costa Rica valoran más la vida de un animal salvaje que la vida de un ser humano indefenso.

Leer más: Niño nicaragüense muere tras ser atacado por cocodrilo en Costa Rica

“Siento que la búsqueda terminó demasiado pronto, por lo menos hubieran luchado 8 días qué es el tiempo máximo para una búsqueda, ahí uno dice ya no se pudo hacer nada”.

Agrega “Yo quisiera hacerle un llamado a las autoridades costarricenses que me puedan ayudar por favor a recuperar el cuerpo de mi hijo para sentirme un poco diferente”.

Según Julio Otero, las autoridades le advirtieron que no pueden matar al cocodrilo porque sino serán encarcelados.

“Si el pueblo mata al animal dicen que vamos a tener problemas que nos van a llevar presos, entonces tendrán que llevarnos presos a todos porque el pueblo está conmigo, toda la gente está conmigo. Esas leyes extrañas que protegen a los animales antes que a los seres humanos ¿o es por que somos nicaragüenses?”, cuestionó.

En este sentido, pidió a las autoridades correspondientes sacrificar al animal, están conscientes que el menor ya no lo pueden revivir, pero consideran que eliminarlo traerá en alguna medida paz.

“Yo quisiera por favor que las autoridades hicieran algo con ese animal, que lo maten, que lo sacrifiquen, que encuentren a mi bebé ahí porque yo me sentiría agradecido que hicieran eso, por lo menos que hicieran eso para recuperar a mi bebé qué es lo que me está matando en este momento yo sé que ya lo perdí”, expresó

Atacó a otros dos niños

Julio Otero informó a 100%Noticias que el día del ataque, el cocodrilo primero intentó devorar a su hija mayor, pero no pudo alcanzarla.

“El hermano de mi esposa y mi cuñada estaba más adentro del río matina y los niños estaban en la orilla, el animal pasó por la espalda de ellos no lo vieron, él hizo un ataque a mi hija la mayor Mayorli no la alcanzó, después le hizo el otro ataque a mi otra hija Mayorlis Otero y entonces el niño estaba de frente y se lo tragó por completo, nadie pudo hacer nada, a la hora apareció el animal al otro lado del río en la arena ahí estaba devorando al niño, mi esposa se descompuso me tocó llevarla al hospital, pasé toda la noche en el hospital”.

Entre lágrimas Otero dice que ya estaba “escrito” que eso iba a suceder porque ese día, él decidió quedarse en casa porque estaba cansado de un largo día de trabajo.

“Nunca me lo imaginé que eso podría suceder porque si yo hubiera estado ahí las cosas hubieran sido diferentes yo hubiera batallado con ese animal hasta perder mi vida por la de mi hijo, yo hubiera hecho todo lo posible, soy un hombre más fuerte, me desgarro el alma, cuando me dieron la noticia fue como un puñal en mi pecho que me clavaron desde ese momento no he tenido paz para dormir, no puedo dormir”.

Repatriación

El padre de la víctima guarda la esperanza que se pueda recuperar los restos del menor, para ser sepultado en Matagalpa, Nicaragua.

“Guardo las esperanzas en el corazón que mi hijo va aparecer, como le digo el pueblo me está apoyando pero necesitamos la ayuda de las autoridades de este país para que podamos encontrar a mi hijo, sé que no lo voy a revivir pero por lo menos encontrarlo para llevarlo y darle una sepultura como él se lo merece y sentirme un poco diferente”.

Mientras don Julio ofrecía la entrevista a 100%Noticias se encontraba en la escuela donde cursaba el tercer grado Julito, nos dijo que podía ver a su hijo jugando fútbol y compartiendo con los otros niños.

“En este momento estoy en la escuela, en el centro educativo de mi hijo y ahorita están los chiquitos jugando en el recreo y todo eso a mí me está desgarrando el alma, me parece que lo veo jugando, no le gustaba perder clases, le gustaba venir a la escuela (...)lo veo jugar incluso pusieron su foto en grande en la escuela esto me está desgarrando el alma completamente”, dijo Otero visiblemente conmovido.