Alianza Cívica y UNAB buscan reequilibrio de fuerzas en la Coalición y defienden permanencia del PLC

Las más recientes decisiones a lo interno de la Coalición Nacional sobre aprobar siete sillas con sus votos para cada una de las agrupaciones juveniles de las siete organizaciones que integran la Coalición, generó fuertes discusiones a lo interno. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB se quejan de la "hegemonía" que tienen el bloque de partidos políticos y buscan como cambiarlo aunque tanto la AC y UNAB votaron de forma mayoritaria junto a los partidos, frente a un voto en contra de la posición del Movimiento campesino, como lo fue en la aprobación de los artículos transitorios que propuso la Alianza Cívica.



Otro punto que abordan en la entrevista es la controversia de la permanencia del Partido liberal constitucionalista, PLC, a quienes la Alianza y la UNAB invitaron para integrarse en medio de un mar de desconfianzas por el pasado de pacto y corrupción que persigue a dicho partido y a su principal líder el expresidente Arnoldo Alemán. Los panelistas dicen que no están arrepentidos de haberlos invitado, solo esperan que cambien.



Violeta Granera de la UNAB y José Dávila de la Alianza Cívica no desmintieron a Medardo Mairena en los hechos que el líder campesino relató a 100% Noticias, pero si consideran que tienen diferentes "visiones", hay discusiones a los interno que las consideran normales en medio de la diversidad y que esto no es ningún atraso.



"Yo no comparto el criterio de que la Alianza Cívica esté atrasando...lo que hay aqui es una confrontación de visiones", expresó José Dávila.



"La Coalición va avanzando en medio de un diálogo que va a tener sus tropiezos y que va a requerir de mucha buena voluntad de todos los sectores para evitar la hegemonización de nadie en la coalición, el querer controlar y hegemonizar espacios es parte de la cultura política tradicional, eso no nos debe de asustar, lo que nos debe motivar es a resolver en un diálogo franco los problemas, porque ciertamente, en eso estamos de acuerdo con Medardo, lo hemos dicho en reuniones fuera de reuniones, Nicaragua no tiene tiempo, la gente está sufriendo demasiado" aseguró Granera.

La Alianza y la UNAB se opusieron a la votación de integrar a las 7 expresiones juveniles con silla propia y defienden la postura de sus grupos juveniles de que los jóvenes de los partidos políticos tenían que estar agrupados en una sola silla, pues consideran que obedecen a lineamientos de sus partidos y con su ingreso con silla propia los partidos se garantizan el doble voto. Aunque las organizaciones UNAB-AC y Mov campesino también quedaron con doble voto, solo que los jóvenes de las primeras, no quisieron ocupar sus lugares.



¿Se debe revertir la votación? La Alianza Cívica y UNAB están de acuerdo que se revierta donde se abrió ese espacio para las 7 expresiones juveniles?, preguntó a los panelistas 100% Noticias.



"La Alianza lo que quiere es que haya un punto de equilibrio donde las juventudes de abril se sientan bien, donde puedan desarrollar su potencial, su capacida, con presencia de juventudes de partidos políticos y la diferencia es que en la Alianza y entiendo que en la UNAB se les dé a jóvenes un sector autónomo e independiente y que ahí estén los de los partidos" respondió don José Dávila.

¿Se puede revertir o no?, "sí se puede revertir" dijo Granera e interrumpió Dávila y manifestó que "se puede cambiar porque los estatutos se pueden cambiar si hay consenso", esto pese a que ya están participando en las reuniones de la Coalición, los jóvenes de los partidos políticos, pero lo que buscan según Dávila es que los jóvenes integrantes de la AC y UNAB "se sientan cómodos, se sientan que puedan aportar, pero si ellos van donde no les van a dar chance, donde hay 7, 6, 5, 6 votos que siempre van a ganar donde no van a tener chance de debatir y después aparecen partidos queriendo hegemonizar las cosas, eso no está bien para la coalición, eso no está bien para Nicaragua" argumentó.



¿Hay una percepción que se está luchando solo por los jóvenes que están organizados dentro de la AC y la UNAB, es la percepción afuera, que solo se lucha por este grupo de jóvenes que son parte de las expresiones de abril, pero también hay una gran mayoría que también lo son?

Violeta Granera: "Obviamente, en la UNAB hay 14 organizaciones juveniles en la AC hay cuatro, algunos partidos han tenido que sepamos, sector juvenil, pero no todos los movimientos lo han tenido, pero ninguno, ni todos juntos representan a toda la juventud del país de eso estamos claros, pero sí estamos queriendo que nuestras organizaciones se sientan cómodas obviamente"



¿Ustedes luchan para la integración, el cupo ahí está, me puede decir el otro, pero si el cupo ahí está, no lo quieren ocupar solo porque están los de los partidos. Decía Medardo, como van haber jóvenes de clase A y jóvenes de clase B, y los jóvenes campesinos?



Violeta Granera: "Esa no es la posición Lucía, lo que queremos es que el sector de juventudes organizadas en ese espacio puedan sentirse cómodas, no estamos ignorando a jóvenes de partidos, no estamos ignorando a jóvenes de Medardo, porsupuesto, el asunto y hay varias propuestas y estoy segura que lo vamos a superar, porque yo he visto buena disposicion de revisar y encontrar esa forma un poco más digamos, equitativa, dentro del sector de juventudes".



José Dávila: "Es que no se trata de revertir votaciones, se trata de encontrar un consenso para que todo el mundo este satisfecho, la elección de los jóvenes nadie esta en contra de la participación de los jóvenes de los partidos políticos aun de las juventudes que estaban en todas las organizaciones eso está perfecto pues, lo que no queremos por ejemplo, lo que no se ve bien, y ahi es el desacuerdo es que los jóvenes vayan en sus organizaciones como el cuarto delegado porque creemos que la conducta tradicional de los partidos, el joven va limitado, el joven tiene que votar conforme a su partido".

En entrevista con 100% Noticias Medardo Mairena cuestionó que los partidos políticos, la Alianza cívica y la UNAB, votaron a favor de los transitorios que propuso la Alianza, ante un voto en contra del movimiento campesino ¿por qué un día es buena la votación de mayoría y por qué otro día es mala votación de mayoría? preguntamos a los panelistas ya que por votación por mayoría también la coalición decidió integrar a 7 grupos juveniles incluidos los de la AC, UNAB, Movimiento campesino y los de cada partido político.



"Esa es la interpretación equivocada que hay, como quien dice ve yo te cedí en esto que era bueno, ahora vos cededeme en esto aunque no sea tan bueno, yo creo que aqui cada paso debe tender a mejorar la coalición a darle más credibilidad y legitimidad" dijo Dávila



"Nosotros desde la unidad cuando comenzó la Coalición insistimos mucho en el consenso que no es unanimidad sino es poder decir, no estoy totalmente de acuerdo con esa decisión pero puedo convivir con eso....es la manera idónea de ir avanzando poque este no es un asunto de que si estamos de acuerdo unos y otros no, este es un asunto de que si no estamos todos de acuerrdo, la fuerza para empujar los acuerdos no va a aser la misma y el tema de los jóvenes es un tema importantísimo, pero es un tema coyuntural...lo que tenemos que discutir y en eso estamos" manifestó Granera



Durante la comparecencia de Granera y Dávila en la entrevista vía skype con Lucía Pineda Ubau, se abordó el tema de la permanencia del PLC, si la han evaluado, pues públicamente la Alianza cívica y UNAB invitaron a los partidos políticos para sumarse a la coalición, pero ahora hay un problema de quien controla este espacio que aglutana a la oposición.



¿Quieren que siga el PLC ahí o no?



José Dávila: "En la Alianza cuando se estaba definiendo esa coalicion, el doctor Tunnermann nos repetía, invitemos a todos, pero doctor fijese que hay un partido...INVITEMOS A TODOS, esto es primero Nicaragua. Lo que yo creo que el PLC debió haber llegado un poquito máss tranquilo, no creyéndose que porque el tiene sus diputados, sus funcionarios, su historia, su presencia en el CSE, eso él lo debio haber tomado, mas bien para ofrecerlo o decir miren ahi estoy porque estoy, pero aqui vengo a sumarme aqui vengo a aportar, aqui vengo a darles ideas que ustedes quieran, pero no con el intento de hacer un bloque".



¿Le van a pedir al PLC que se salga?



Violeta Granera: "no, no lo hemos pensado"



José Dávila: "Que cambie, yo digo que no, yo no le digo que salga, que varíe su actitud sí, ....yo no estoy a favor de correr a nadie, sino que todos nos pongamos en una onda más racional, más lógica, más a favor del cambio, no más de lo mismo, yo no estoy con que se corra a nadie sino que cambien todos, para que podamos sumar la coalicion, faltan muchas cosas para la coalición, para más gente que se integre, desde el exilio hay 3, 4 movimientos políticos importantes en Nicaragua que tienen que sumarse"



¿Defienden la permanencia del PLC en la Coalición Nacional?



Violeta Granera: "Yo creo que yo fui bastante clara cuando comencé esta entrevista, yo dije es inevitable que hayan conflictos, es inevitable que hayan desencuentros, es inevitable que hayan desafíos para acercar visiones, pero estamos trabajando en eso, pero estamos apostando por el cambio, por el cambio de cada una de nuestras organizaciones, porque en realidad aqui tenemos muy poca cultura colaborativa, aqui somos muy competitivos en general, y por eso nos cuesta tanto los procesos de unidad, van contracorriente ...pero en este momento el pueblo de nicaragu esta clarisimoms de que nos tenemos que unir todos, todas las organizaciones, todos los que estan dando la batalla en contra de la dictadura, con principios claros, con valores claros, con normas claras, con propósitos claros desde el nivel local hasta el nivel nacional"



¿Están arrepentidos de haber invitado a los partidos políticos?



José Dávila: "Arrepentimiento no hay, sencillamente hay que ser consciente tratar de enderezar las cosas, tratar de mejorar y uno tiene que esperar que ellos también se conscienticen de eso, que no tiene sentido un bloque, no tiene sentido ver como enemistad a la sociedad civil, hay que atender a los jóvenes de la sociedad civil, ellos van a tener que dar la nueva sabia para la democracia, a ellos les va a tocar lo más duro, en esta construcción, entonces no hay arrepentimiento de haber invitado a los partidos, lo que hay es decisión de seguir empujando una coalición que sea alternativa ante la dictadura, que la reconozca la comunidad internacional".



Violeta Granera mencionó que en cuanto a las reformas electorales, se pusieron de acuerdo en casi todos los artículos pero hay 3 puntos en que no han logrado un consenso y es el "tema de ciudadanizar las estructuras electorales hasta llegar a la JRV, ahí el PLC está en desacuerdo porque ellos supuestamente son la segunda fuerza y han ofrecido que las podemos llenar con ciudadanía y la podemos llenarr con eso, pero hay una reforma que es la del artículo 80 y la vamos a pelear y es que podamos ir como Alianza como Coalición, en una casilla con una propia bandera, un propia representación legal de forma tal que no estemos dependiendo de ninguno de los partidos, ni los que están adentro y afuera, porque ya venimos de vuelta con ese asunto siempre está la tentación de que si yo tengo la bandera, yo tengo la casilla, yo tengo la representacion legal, yo soy el dueño".