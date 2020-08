Luciano García: PLC debe salir de la Coalición Nacional, hay que limpiar y barrer la casa

El Presidente de Hagamos democracia, y exconcejal conservador Luciano García hizo un llamado a la Alianza Cívica, UNAB y empresarios para que saquen al PLC de la Coalición Nacional.

García quien está exiliado en Costa Rica aseguró en 100% Noticias que el partido de Arnoldo Alemán puso todo en "bandeja de plata" para que se tome esa decisión de expulsarlo pues se han convertido en un "tranque" por haber "infringido totalmente los procedimientos de actuar de la Coalición y lo que sugiero es que le digan al PLC que tiene que salir" dijo García.

Para García el Partido liberal constitucionalista, PLC, no cabe en la Coalición porque defiende el bipartidismo, el pacto con el régime de Daniel Ortega, que le garantizó tener el tendido electoral por ser el partido del segundo lugar en las elecciones fraudulentas pasadas, pero la voluntad de la Coalición es hacer reformas electorales para despartidarizar toda la estructura del poder electoral y ciudadanizarla.

"Hay temor de ambas partes en la Alianza cívica y en la UNAB de agarrar los toros por los cuernos, pero realmente el PLC ya demostró, ya sacó las garras, ya sacó las uñas, quien es realmente el PLC, un partido que tiene un dueño que se llama Arnoldo Alemán, un partido que pasa por sus estatutos" justificó García.

Por su parte Félix Maradiaga miembro del Consejo Político de la Unidad nacional azul y blanco, UNAB, adelantó que la suspension del PLC de la Coalición no está descartada "vamos a redefinir la Coalición, porque la coalición no puede estar hegemonizada por ningún sector partidario" expresó.

El PLC es considerado el invitado incómodo por el pacto Alemán-Ortega, pero aún así fue integrado, pese a que la UNAB, según Maradiaga, se opuso, pero al final cedieron ante la solicitud de la Alianza Cívica.

-¿Van a solicitar suspensión del PLC que es el invitado incómodo? "si es necesario de llegar a ese punto, si hay que llegar de redefinir desde sus bases nuevamente los fundamentos de la coalición lo tendremos que hacer, porque no se puede permitir una coalición hegemonizada por los partidos político, son las voces autoconvocadas de abril, las voces que tienen un compromiso con la renovación de la política" manifestó Maradiaga.

"Aqui hay que hacer un llamado a la Alianza y a la Unidad a que sean beligerantes, porque han perdido beligerancia, a que vuelvan a recobrar fuerzas porque han perdido fuerzas, han caído en la inoperancia, entonces los insto a que actúen" insistió Luciano García porque el país, los presos, sus familiares, los exiliados viven un calvario. García los instó también a que elijan a un líder a como lo recomendó Michael Kozak, subsecretario de Estado de la oficina del hemisferio occidental "no están asumiendo su rol, lo que tenés es una falta de liderazgo terrible porque hay temor a la toma de decisiones" criticó.

El emisario para decirle al PLC que se salga deben ser los empresarios del COSEP según Luciano García quien responsabilizó de invitar a los partidos políticos a esta organización empresarial y específicamente a su presidente José Adán Aguerri, aunque públicamente varios miembros de la Alianza Cívica han dicho que fue Don Carlos Tunnermann, quien tuvo la idea de invitar a los partidos políticos incluido el PLC.

"Aqui el COSEP, empresarios tienen otra gran responsabilidad porque ellos insistieron en eso y ahora ellos están calladitos...José Adán llevó el tema de manera insistente" para invitar a partidos políticos.

SALE EL PLC ¿INGRESARÁ CxL DE KITTY MONTERREY?

Ante una inminente suspensión del PLC de la Coalición Nacional, García no ve en el panorama el ingreso inmediato de Ciudadanos por la libertad, CxL de Kitty Monterrey, quien ha tenido pláticas con miembros de la Alianza Cívica y el bloque joven de dicha organización.

"Yo no perdería el tiempo, creo que doña kitty ha sido muy clara, muy clara en ese sentido que no quiere, no quiere meterse al tema de la coalición, si no quiere meterse al tema de la coalición para qué vas a insistir, ella va a llegar sola en algín momento va a llegar" aseguró García.