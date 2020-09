Mario Arana: AMCHAM ya no es parte de la Alianza Cívica, yo estoy a título individual

8 a.m.

El Presidente de AMCHAM en Nicaragua, Mario Arana aseguró que la organización que lidera, ya no es parte de la Alianza Cívica y que está a título personal. Arana dijo que tanto COSEP y AMCHAM dejaron de estar en la Alianza desde que se modificaron los estatutos en marzo del año pasado, ya que "los gremios no están supuestos a meterse en política" y ni "hacer proseletismo político, no pueden estar en política" dijo en entrevista con Lucía Pineda Ubau.

"Ya quedó atrás la etapa de representación gremial en la Alianza cívica, eso ha dado lugar a realmente que ahora estamos hablando de representación del sector privado, ahi lo que tenemos es representación del sector privado, en donde las personas que están ahi, su representación es a título individual, y tenemos nuestro vínculo con nuestros gremios" manifestó el Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.

Según Arana "no se puede decir, el COSEP se salió de la Alianza, ya el COSEP no está en la Alianza y AMCHAM de acuerdo a los estatutos, esa etapa quedó atrás en la Alianza Cívica, para evitar exponer a las organizaciones a sanciones o a cualquier otro tipo de queja de la entidad que regula a los gremios" explicó.

Ser Presidente de AMCHAM y a la vez estar dentro de la Alianza Cívica, ha generado discusiones a lo interno de la organización gremial, reconoció Arana.

"Y mi papel es mantener el vínculo, la comunicación si se quiere con la gremialidad que estamos representando, pero separando claramente que en la organización Alianza cívica, el gremio como gremio, AMCHAM como AMCHAM, ya no es parte de la Alianza Cívica, quien es parte a título individual, personal, es mi persona, que tengo esa representatividad del gremio y que tengo el mandato" explicó Arana.

Las discusiones llegaron al punto que se debatió si Arana, tenía que renunciar o no a la presidencia de AMCHAM para permanecer en la Alianza, pero han decidido que permanezca ya que la organización surgida tras insurrección de abril "no es un partido político".

"Se ha discutido si realmente entonces, si efectivamente dejar la Presidencia de AMCHAM para estar ahi, si quiero estar en la Alianza o si se puede continuar, por el momento hemos decidido que no deje la Presidencia de AMCHAM, en todo caso mi periodo vence en enero y para serte franco en ese momento se decidirá quien puede continuar la labor, porque no necesariamente la tengo que continuar yo, eso para mi es una decisión que la tiene que tomar el gremio, es en representacion de ese gremio que he llegado yo a la Alianza y ellos tendrán siempre la potestad de tomar una decisión al respecto en el futuro" aclaró Arana.