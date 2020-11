“Al Doctor Alemán le da risa que el Secretario Pompeo no sepa que él no tiene visa desde hace 18 años” así reaccionó María Fernanda Flores de Alemán ante la declaración que hizo el Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, quien informó de la prohibición de Alemán, su esposa y dos de sus hijos a Estados Unidos.

En declaraciones brindadas al periodista Gerall Chávez de Nicaragua Actual, la diputada María Fernanda Flores recordó que su esposo está desvisado desde hace 18 años y que ella tampoco tiene visa desde hace 16 años, “nadie ha solicitado visa para nada, Arnoldo no tiene visa desde el 2002, y yo desde el 2005” dijo Flores.

Según la diputada del PLC estas declaraciones del Secretario de Estado Mike Pompeo se dan porque ven en ella una "amenaza de liderazgo político" y que el retiro de su visa se dió por las acusaciones interpuesta por el ex presidente Enrique Bolaños en contra de Alemán cuando terminó su mandato, tras la investigación de la huaca.

Alemán fue acusado en Estados Unidos, en Panamá y en Nicaragua y según Flores "fue encontrado inocente en los tres países y devuelto todo lo que le habían confiscado, en ese momento le quitaron la visa Norteamérica como presión política, y me llevaron a mi en el saco porque yo no tengo nada que ver, yo nunca fui acusado en ningún país pero sin embargo se lo implementaron a él y me lo hicieron a mí también porque ven en mi algún tipo de amenaza de liderazgo político” manifestó la diputada del PLC.

“Quisiera más bien pedirle al señor Pompeo que revise en las cortes federales como la de Atlanta donde Arnoldo fue encontrado inocente, ¿por qué le dicen corrupto si fue encontrado inocente en su país?, entonces como contradictoria a la justicia Norteamericana o será que como están teniendo problemas con sus votos, no creen en ninguna parte del sistema Norteamericano de Justicia” reprochó Flores de Alemán.

Y es que en horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre el Secretario del Departamento de Estado Michael Pompeo informó que Alemán y familia tienen prohibido ingresar a Estados Unidos "debido a su participación en importantes actos de corrupción".

"Hoy, anuncio la designación pública del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán debido a su participación en importantes actos de corrupción. En su calidad oficial como presidente de Nicaragua de 1997 a 2002, Alemán estuvo involucrado en actos corruptos como la apropiación indebida de millones de dólares de fondos públicos en beneficio de él mismo y de sus familiares. Si bien esta designación se basa en hechos durante su mandato, la corrupción de Alemán continúa resonando en Nicaragua hoy. Con esta designación, reafirmo la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua" dice el comunicado de Pompeo.

El Departamento de Estado también prohibió el ingreso a Estados Unidos a María Fernanda Flores de Alemán, a la contralora colegiada e hija de Alemán, María Dolores Alemán y a José Alemán Cardenal, hijo de Alemán fallecido el 22 de octubre del año 2002.

Una fuente del diario digital Confidencial les informó que Daniel Ortega prepara una reforma electoral maquillada y a su medida y que solo la consultarían con partidos políticos que tienen representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, incluido, el Partido liberal constitucionalista, PLC de Arnoldo Alemán, por lo que en círculos políticos consideran que con este recuerdo que le hacen a Alemán que está desvisado, es para enviarle un mensaje de no pactar nuevamente con Ortega y Murillo.