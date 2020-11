Luis Fley: Policía no me deja salir de mi casa ni para ir a pulpería

10:52 a.m.

El opositor Luis Fley miembro de la Coalición Nacional, y presidente del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), denuncio a través de 100% Noticias que el asedio policial en su contra continúa en su domicilio este domingo 15 de noviembre.

Una patrulla con varios efectivos de la sancionada Policía sandinista se mantiene en el domicilio de Fley desde el pasado viernes 13 de noviembre.

De acuerdo a Fley esta acción del régimen de Daniel Ortega se debe al temor que le tiene a una oposición organizada, “es señal...de que le tienen miedo a un pueblo unido y organizado en la Coalición Nacional” dijo a 100% Noticias.

Asimismo, Luis Fley ha señalado que los oficiales del régimen de Daniel Ortega no le permiten ni salir a la pulpería para realizar compras, “la policía está fuera de mi casa y no me dejan salir ni a la pulpería a media cuadra” expresó el opositor.

Se conoce que el asedio se da luego que integrantes de la Coalición Nacional habían planificado tener una reunión en Managua, donde juramentaron a los Comités departamentales de Jinotega y Río San Juan.

Fley denunció que al menos ocho efectivos de la policía nicaragüense permanecen en las afueras de su casa sin explicar las razones por el cual mantienen el asedio.

De igual manera efectivos de la sancionada policía sandinista impidieron la salida del director ejecutivo de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro, quien se dirigía a una reunión fuera de la capital, y prácticamente le aplicaron Managua por cárcel. Un oficial le dijo a Chamorro que está bajo investigación.