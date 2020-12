Félix Maradiaga responde en vivo a Arnoldo Alemán y señala a canal 10 de tenderle "emboscada"

El expresidente Arnoldo Alemán llamó “mentiroso” al opositor Felix Maradiaga, a quien señaló supuestamente de llegar a su oficina para pedirle su “bendición” para ser el candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Mientras se realizaba una entrevista matutina en Acción 10 a Maradiaga llamó vía telefónica el ex presidente Alemán

“Que no sea mentiroso no llegaste con la Unidad Nacional Azul y Blanco, llegaste en carácter de pedir la bendición de Arnoldo Alemán del que ahora maldecís, ahí está Mauricio Urtecho me llamó y dijo que cómo era posible que vos dijera semejante barbaridad cuando habías llegado junto con él a pedirme la bendición, para que te nombrará como candidato por el PLC, no seas mentiroso”, dijo Alemán, mientras hablada el exmandatario Maradiga expresó que era “mentira”.

En la comunicación, Alemán expresó que Maradiaga no solamente ha llegado una, sino varias veces a su oficina “no tires chagüite de los presos y de las madres de los presos políticos de ahí no salís, sencillamente fuiste candidato y cuando te quitaron la candidatura a tu esposa te pusiste en contra del Partido Liberal Constitucionalista, así que dame los ojos y llega personalmente cómo has llegado no una, sino varias veces a mi oficina a pedir mi bendición. Cuántas veces ha llegado a mi oficina con Mauricio Urtecho y ha llegado a buscar mi bendición para que te nombre candidato por el PLC, vos que hablás de la familia Alemán y quienes te dimos empleo allá en el Ministerio Defensa”, continuó el exmandatario.

Alemán señaló a Maradiaga de hablar a “espaldas” de la familia Alemán “es bonito hablar así por espaldas de la familia cuando llegas escondido y ahí tengo testimonios de la cantidad de veces que te vio pedir mi bendición para hacer el candidato por el Partido Liberal Constitucionalista y sé sincero al pueblo de Nicaragua, vos sos el primero que ha llegado, tené valor y hombría como hombre de bien”, dijo.

En su defensa el opositor Maradiga aseguró que los señalamientos eran “falsos” que ha llegado a las oficinas pero en nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco para ayudar en los problemas del PLC.

“Por supuesto que en mi calidad de miembro la Unidad Nacional hemos conversado sobre los problemas del PLC, gracias por citar a un testigo al doctor Urtecho él estaba y por eso me hice acompañar de él para tener una persona que pudiera ser testigo ante la historia de los esfuerzos como Unidad Nacional hemos hecho para pedirle que por respeto a su partido se retire del partido y permita que lo otros liberales valiosos que no tiene las manos sucias puedan participar de los esfuerzos de la Coalición, también a usted le consta lo preocupado que nosotros estuvimos cuando dejó de mostrar un compromiso con la reunión del partido en lo que nosotros consideramos acto de provocación nombró a su esposa en una de las comisiones de la Coalición Nacional. Usted no me dio trabajo yo trabajaba en la oficina de de reintegración de excombatientes”, aseveró Maradiaga.

El opositor señaló a acción de “emboscar” para que atendiera la llamada vía telefónica de Alemán “le hubiera agradecido al canal que me hubieran avisado que estaba esta emboscada porque me había despedido y me dijeron que me sentará y tomo la llamada pero lo hago con mucho orgullo porque soy liberal, soy antisandinista, soy confiscado y yo sí he sido una persona que ha denunciado toda la vida al pacto, lo hice en el año 2000 y lo voy a hacer hacerlo hoy, porque la enorme mayoría de los liberales no creemos en usted señor Alemán”, expresó.